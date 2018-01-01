О комплексе

Расположение комплекса: В ЖК "Роттердам" отличное расположение, которое позволит вам выбирать свой сегодняшняшний маршрут и транспорт исходя из настроения, целей и погоды. Отсюда удобно добираться в центр как на метро – станция находится в пешей доступности, так и на автомобиле. Варшавское шоссе связывает жилой комплекс с ТТК, а через Люсиновскую и Мытную улицы – с Садовым кольцом. В качестве альтернативного маршрута можно использовать Нагатинскую набережную: дорога вдоль Москва-реки приведет к Кремлю и Павелецкому вокзалу. Для неспешной поездки предусмотрены трамвайные маршруты, а в теплое время года – веломаршруты вдоль реки. Транспортная доступность: Всего в 5 минутах пешком до метро "Нагатинская" и 8 минутах от МЦК "Верхние Котлы". Рядом Аэроэкспресс до метро "Домодево". До ТТК 2,2 км и 4,9 км до Садового кольца. Внутренняя инфраструктура: Если вы ищете идеальный баланс между отдыхом и работой и обладаете активной жизненной позицией - ЖК "Роттердам" вам понравится. В ЖК: зоны коворкинга, плейхаб и детские площадки для отдыха всей семьей. Близость к деловому центру Москвы, в окружении 5 парков, рядом спортивные и развлекательные центры Если вы любите живописные виды и долгие прогулки - ЖК "Роттердам" - отличный вариант для вас, так как он расположен прямо на Нагатинской набережной с выходом на Москву реку! В ЖК "Роттердам" соблюден баланс между высоткой и малоэтатажным зданием, которое не потеряло ощущение уюта и не создает впечатление городских джунглей Если вы любите быть на высоте и без ограничений - выбирайте верхние этажи Для тех, кто ценит комфорт и собственное время Для тех, кто ценит комфорт и личное пространство Для тех, кому важен комфорт, безопасность и личное пространство на предомовой территории