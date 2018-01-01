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ЖК Роттердам

Москва, Россия
от
€140,665
;
50
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
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О комплексе

Расположение комплекса: В ЖК "Роттердам" отличное расположение, которое позволит вам выбирать свой сегодняшняшний маршрут и транспорт исходя из настроения, целей и погоды. Отсюда удобно добираться в центр как на метро – станция находится в пешей доступности, так и на автомобиле. Варшавское шоссе связывает жилой комплекс с ТТК, а через Люсиновскую и Мытную улицы – с Садовым кольцом. В качестве альтернативного маршрута можно использовать Нагатинскую набережную: дорога вдоль Москва-реки приведет к Кремлю и Павелецкому вокзалу. Для неспешной поездки предусмотрены трамвайные маршруты, а в теплое время года – веломаршруты вдоль реки. Транспортная доступность: Всего в 5 минутах пешком до метро "Нагатинская" и 8 минутах от МЦК "Верхние Котлы". Рядом Аэроэкспресс до метро "Домодево". До ТТК 2,2 км и 4,9 км до Садового кольца. Внутренняя инфраструктура: Если вы ищете идеальный баланс между отдыхом и работой и обладаете активной жизненной позицией - ЖК "Роттердам" вам понравится. В ЖК: зоны коворкинга, плейхаб и детские площадки для отдыха всей семьей. Близость к деловому центру Москвы, в окружении 5 парков, рядом спортивные и развлекательные центры Если вы любите живописные виды и долгие прогулки - ЖК "Роттердам" - отличный вариант для вас, так как он расположен прямо на Нагатинской набережной с выходом на Москву реку! В ЖК "Роттердам" соблюден баланс между высоткой и малоэтатажным зданием, которое не потеряло ощущение уюта и не создает впечатление городских джунглей Если вы любите быть на высоте и без ограничений - выбирайте верхние этажи Для тех, кто ценит комфорт и собственное время Для тех, кто ценит комфорт и личное пространство Для тех, кому важен комфорт, безопасность и личное пространство на предомовой территории

Дополнительно

  • Охрана
  • Паркинг
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитно-кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
29
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 27.5 – 46.6
Цена за м², EUR 4 290 – 6 482
Цена квартиры, EUR 140 665 – 265 091
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 48.6 – 62.9
Цена за м², EUR 3 908 – 5 809
Цена квартиры, EUR 204 983 – 316 582
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 64.1 – 85.4
Цена за м², EUR 3 550 – 5 204
Цена квартиры, EUR 253 479 – 411 502
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 88.6 – 100.4
Цена за м², EUR 3 662 – 4 801
Цена квартиры, EUR 340 553 – 474 864
Квартиры 5 комнат
Площадь, м² 128.4 – 143.8
Цена за м², EUR 6 469 – 6 746
Цена квартиры, EUR 866 124 – 930 218
Местонахождение новостройки
Москва, Россия

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ЖК Роттердам
Москва, Россия
от
€140,665
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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