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ЖК «Жаворонки клаб»

Одинцовский городской округ, Россия
от
€59,584
;
40
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
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О комплексе

Расположение комплекса: Для создания гармоничного пространства в проекте собрана вся необходимая инфраструктура, начиная от закрытых дворов с детскими площадками и зонами отдыха, тренажерного спортивного зала с мини-саунами и детской комнаты, до благоустроенной набережной, где разместится большой игровой хаб с прогулочным маршрутом и зоной барбекю. Благоприятная роза ветров и отсутствие производств влияют на качество воздуха. Вода и природа успокаивают и заряжают энергией. Транспортная доступность: В 30 м от территории ЖК находятся остановки общественного транспорта, откуда можно добраться до ближайших железнодорожных станций Санино (5 мин.), Крёкшино (7 мин.) и Жаворонки (7 мин.), а в 10 минутах – остановки маршрутов, идущих до станций метро Саларьево и Парк Победы. Съезд на Минское шоссе расположен в 700 м от ЖК. Внутренняя инфраструктура: В рамках проекта будут построены муниципальные детский сад и общеобразовательная школа, административно-бытовой комплекс (магазины формата «у дома», точки бытовых услуг, street-retail, кафе, кофейня, аптека, а также многофункциональный торгово-развлекательный центр с ФОК и амбулаторией. Для удобства и комфорта жителей, когда все «под рукой» мы разместили в ЖК бесплатный тренажерный зал с раздевалками и мини-саунами. Сюда можно приходить самостоятельно или с личным тренером для функциональной тренировки. Для детей обустроена игровая с множеством развивающих сюжетных игр, а также различные «лазалки». Эта детская комната также подойдет для празднования дня рождения ребенка.

Дополнительно

  • Паркинг
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитно-кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
4
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 32.4 – 69.0
Цена за м², EUR 1 421 – 1 993
Цена квартиры, EUR 61 267 – 98 006
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 54.0 – 71.2
Цена за м², EUR 1 344 – 1 801
Цена квартиры, EUR 90 480 – 99 987
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 67.6
Цена за м², EUR 1 646 – 1 671
Цена квартиры, EUR 111 302 – 112 951
Местонахождение новостройки
Одинцовский городской округ, Россия

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ЖК «Жаворонки клаб»
Одинцовский городской округ, Россия
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€59,584
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