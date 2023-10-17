Живи! Работай! Отдыхай!
Жилой район «Прокшино» строится на берегу большого пруда, в 500 метрах от действующей станции метро. Береговая линия пройдёт вдоль домов почти на протяжении километра. Рядом появятся крупный бизнес-квартал с торговым центром и спортивно-событийный кластер с горнолыжным склоном.
В основе проекта – ваши мечты. Гулять вечерами по набережной. Утром, не спеша, идти по красивому мосту на работу. Любоваться водной гладью и отражением звёзд с собственного балкона. Приглашать друзей на пикник или кататься всей семьёй на лыжах. Жить в эпицентре событий и… в стороне от суеты. Мы создаём пространство, где каждый сможет сказать: «Здесь всё про меня!»
500 м до метро «Прокшино»
школы и детские сады
редкие форматы и функциональные планировки
благоустроенная набережная
московская прописка
горнолыжный курорт
«Природа Карелии» на юго-западе Москвы
Компактный ЖК «Белые ночи» из восьми монолитных корпусов расположен на границе с живописным Бутовским лесопарком (1610 га). Главное общественное пространство – парковая зона в стилистике «Природа Карелии». В благоустройстве дворов и уютного сквера используются характерные для российского севера растения, натуральные материалы, качественное игровое и спортивное оборудование.
В 100 метрах от домов заканчивается строительство образовательного комплекса «Формула»: школы на 550 учеников и детского сада на 150 малышей. На первых этажах домов расположены торговые, бытовые и сервисные объекты. Здесь появятся: летний кинотеатр под открытым небом, стадион, велодорожки, места для отдыха, прогулочные зоны и лыжные трассы на территории лесопарка.
образовательный комплекс: школа и детский сад
удобный выезд на СБВ и на МКАД
магазины, салоны красоты, клиники
московская прописка
всё для спорта и отдыха
400 м до ст. метро «Новомосковская» (2023 г.)
Искусство счастливой жизни
В основе проекта – стиль жизни стран Северной Европы, которые стабильно лидируют в «рейтингах счастья».
ЖК «Скандинавия» строится на границе Бутовского лесопарка в экологически благоприятной юго-западной части Москвы — для тех, кто выбирает для себя и своей семьи комфорт мегаполиса, но жить предпочитает в окружении природы. Главная идея — баланс жилья и сервисов, транспортной доступности и комфортной удалённости от трасс, шумных зон для активных видов отдыха и уютных зелёных островков для созерцания и релаксации.
5 детских садов и 1 школа открыты
планировки для семей
московская прописка
Бутовский лесопарк 1610 га
6 детских садов и 3 школы проектируются и строятся
100 га городских и парковых пространств
Уголок Барселоны в Москве
«Испанские кварталы» – обособленный и тихий жилой комплекс
с хорошей транспортной доступностью в НАО Москвы.
Сейчас строится второй район проекта с жилыми домами комфорт-
и бизнес-класса, магазинами, кафе, бытовыми сервисами, детскими садами и крупным образовательным комплексом.
Для отдыха, прогулок и общения жителей в нём появятся пешеходный бульвар и собственная благоустроенная набережная с удобными спусками к воде, местами для спокойного и активного отдыха.
Первый район, где уже построены все жилые дома и работает инфраструктура, в 2020 году стал «Лучшим реализованным проектом
в области строительства домов повышенной комфортности» –
по результатам открытого голосования на портале «Активный гражданин».
благоустроенная набережная пруда
новые школы и детские сады
5 стилей отделки и white box
московская прописка
дома бизнес- и комфорт-класса
удобные планировки и форматы квартир