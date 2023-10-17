поселение Сосенское, Россия

от €113,449

19–165 м² 3467

Сдача в: 2022

Живи! Работай! Отдыхай! Жилой район «Прокшино» строится на берегу большого пруда, в 500 метрах от действующей станции метро. Береговая линия пройдёт вдоль домов почти на протяжении километра. Рядом появятся крупный бизнес-квартал с торговым центром и спортивно-событийный кластер с горнолыжным склоном. В основе проекта – ваши мечты. Гулять вечерами по набережной. Утром, не спеша, идти по красивому мосту на работу. Любоваться водной гладью и отражением звёзд с собственного балкона. Приглашать друзей на пикник или кататься всей семьёй на лыжах. Жить в эпицентре событий и… в стороне от суеты. Мы создаём пространство, где каждый сможет сказать: «Здесь всё про меня!» 500 м до метро «Прокшино» школы и детские сады редкие форматы и функциональные планировки благоустроенная набережная московская прописка горнолыжный курорт