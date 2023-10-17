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Продажа новостроек в Новомосковский административный округ

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Жилой квартал Прокшино
Жилой квартал Прокшино
поселение Сосенское, Россия
от
€113,449
Площадь 19–165 м²
3 467 объектов 3467
Сдача в: 2022
Живи! Работай! Отдыхай! Жилой район «Прокшино» строится на берегу большого пруда, в 500 метрах от действующей станции метро. Береговая линия пройдёт вдоль домов почти на протяжении километра. Рядом появятся крупный бизнес-квартал с торговым центром и спортивно-событийный кластер с горнолыжным склоном. В основе проекта – ваши мечты. Гулять вечерами по набережной. Утром, не спеша, идти по красивому мосту на работу. Любоваться водной гладью и отражением звёзд с собственного балкона. Приглашать друзей на пикник или кататься всей семьёй на лыжах. Жить в эпицентре событий и… в стороне от суеты. Мы создаём пространство, где каждый сможет сказать: «Здесь всё про меня!» 500 м до метро «Прокшино» школы и детские сады редкие форматы и функциональные планировки благоустроенная набережная московская прописка горнолыжный курорт
Жилой комплекс Белые ночи
Жилой комплекс Белые ночи
поселение Сосенское, Россия
от
€126,603
Площадь 25–56 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2022
«Природа Карелии» на юго-западе Москвы Компактный ЖК «Белые ночи» из восьми монолитных корпусов расположен на границе с живописным Бутовским лесопарком (1610 га). Главное общественное пространство – парковая зона в стилистике «Природа Карелии». В благоустройстве дворов и уютного сквера используются характерные для российского севера растения, натуральные материалы, качественное игровое и спортивное оборудование. В 100 метрах от домов заканчивается строительство образовательного комплекса «Формула»: школы на 550 учеников и детского сада на 150 малышей. На первых этажах домов расположены торговые, бытовые и сервисные объекты. Здесь появятся: летний кинотеатр под открытым небом, стадион, велодорожки, места для отдыха, прогулочные зоны и лыжные трассы на территории лесопарка. образовательный комплекс: школа и детский сад удобный выезд на СБВ и на МКАД магазины, салоны красоты, клиники московская прописка всё для спорта и отдыха 400 м до ст. метро «Новомосковская» (2023 г.)
Жилой квартал Скандинавия
Жилой квартал Скандинавия
Коммунарка, Россия
от
€115,093
Площадь 20–153 м²
2 111 объектов 2111
Сдача в: 2022
Искусство счастливой жизни В основе проекта – стиль жизни стран Северной Европы, которые стабильно лидируют в «рейтингах счастья». ЖК «Скандинавия» строится на границе Бутовского лесопарка в экологически благоприятной юго-западной части Москвы — для тех, кто выбирает для себя и своей семьи комфорт мегаполиса, но жить предпочитает в окружении природы. Главная идея — баланс жилья и сервисов, транспортной доступности и комфортной удалённости от трасс, шумных зон для активных видов отдыха и уютных зелёных островков для созерцания и релаксации. 5 детских садов и 1 школа открыты планировки для семей московская прописка Бутовский лесопарк 1610 га 6 детских садов и 3 школы проектируются и строятся 100 га городских и парковых пространств
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Жилой комплекс Испанские кварталы
Жилой комплекс Испанские кварталы
поселение Сосенское, Россия
от
€115,093
Площадь 20–107 м²
12 объектов 12
Сдача в: 2022
Уголок Барселоны в Москве «Испанские кварталы» – обособленный и тихий жилой комплекс с хорошей транспортной доступностью в НАО Москвы. Сейчас строится второй район проекта с жилыми домами комфорт- и бизнес-класса, магазинами, кафе, бытовыми сервисами, детскими садами и крупным образовательным комплексом. Для отдыха, прогулок и общения жителей в нём появятся пешеходный бульвар и собственная благоустроенная набережная с удобными спусками к воде, местами для спокойного и активного отдыха. Первый район, где уже построены все жилые дома и работает инфраструктура, в 2020 году стал «Лучшим реализованным проектом в области строительства домов повышенной комфортности» – по результатам открытого голосования на портале «Активный гражданин». благоустроенная набережная пруда новые школы и детские сады 5 стилей отделки и white box московская прописка дома бизнес- и комфорт-класса удобные планировки и форматы квартир
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