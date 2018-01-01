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ЖК Архитектор

район Коньково, Россия
от
€141,053
;
46
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
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О комплексе

Расположение комплекса: Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. Вы всегда сможете увидеть, кто звонит в домофон. В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с“Умной квартирой” голосом; Можете легко расширить “базовый пакет” и подключить дополнительные опции и устройства, чтобы из любой точки мира управляй работой бытовых приборов и систем. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют! Под башнями расположился трехуровневый паркинг на 670 машино-мест с прямым доступом из квартир любого подъезда. По периметру паркинга предусмотрена гостевая парковка на 30 мест. Транспортная доступность: До метро «Калужская» - 12 минут пешком, 14 минут (7 км) до ТТК, 9 минут (6 км) до МКАД, 18 минут (11 км) до Садового кольца. В шаговой доступности до Воронцовского парка Внутренняя инфраструктура: В ЖК продуманная, богатая инфраструктура из трех зон. В основной входной группе сконцентрированы все блага современного мегаполиса: супермаркет, ресторан, фитнес-клуб, аптеки, салоны красоты и кофейня. Под шумные детские игры отведен нижний уровень, мы предусмотрели игры как для самых маленьких, так и для деток постарше. Для досуга взрослых есть места для спорта, занятий йогой, шезлонги и деревянные террасы для отдыха.

Дополнительно

  • Охрана
  • Паркинг
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитно-кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
47
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 29.9 – 66.7
Цена за м², EUR 3 250 – 6 139
Цена квартиры, EUR 146 379 – 267 173
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 46.5 – 80.0
Цена за м², EUR 3 602 – 5 644
Цена квартиры, EUR 194 394 – 345 136
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 75.4 – 113.0
Цена за м², EUR 3 575 – 4 555
Цена квартиры, EUR 317 810 – 446 856
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 89.3
Цена за м², EUR 4 601
Цена квартиры, EUR 410 858
Квартиры 5 комнат
Площадь, м² 180.7
Цена за м², EUR 8 110
Цена квартиры, EUR 1 465 555
Квартиры 6 комнат
Площадь, м² 211.9
Цена за м², EUR 7 927
Цена квартиры, EUR 1 679 835
Квартиры 7 комнат
Площадь, м² 252.0
Цена за м², EUR 8 293
Цена квартиры, EUR 2 089 930
Местонахождение новостройки
район Коньково, Россия

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ЖК Архитектор
район Коньково, Россия
от
€141,053
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