Купить новостройки в Московская область, Россия

Новая недвижимость в Московской области: что важно учесть перед покупкой

Московская область — один из самых привлекательных регионов для проживания в России. Близость к Москве, развитая инфраструктура, отменное качество строительства — эти факторы становятся ключевыми для переезда сюда на ПМЖ. Все вместе это привело к высокому спросу на жилье в Московской области, в особенности на новостройки.

Чем примечательна новая недвижимость в Подмосковье?

Новостройки в Московской области — это уникальные жилые объекты, построенные по европейским стандартам с использованием качественных строительных и отделочных материалов. Застройщики возводят их в перспективных районах с хорошо развитой социально-бытовой инфраструктурой. На территории новых комплексов зачастую есть спортплощадки, паркинги и магазины. В шаговой доступности расположены учебные учреждения и больницы.

Сами квартиры в новостройках в Московской области отличаются большой жилплощадью (от 40 кв. метров), наличием балконов и лоджий, а также качественной теплоизоляцией. На платформе Realting.com новая недвижимость может продаваться как без отделки, так и с дорогим евроремонтом. Перед покупкой жилья в Московской области важно уточнять этот момент у компании-застройщика.

Где лучше купить квартиру в Подмосковье?

Семьям с детьми можно рассмотреть вариант с приобретением жилья в Видном районе. Здесь много школ, детских садов и обучающих центров. Для трудоустройства больше подходит покупка квартиры в Железнодорожном районе. Это развитый округ, где всегда можно найти работу на производстве или в торговой сфере.

Если стоит задача купить коттедж, лучше выбрать район Котельники. В его пригороде возведено большое количество новых частных домов, которые отличаются доступными ценами. Любителям развлечений можно остановить выбор на Красногорском районе. Здесь много ресторанов, торговых центров, есть большой спортивный комплекс.

Что дает покупка жилья в новостройке в Московской области?

Приобрести недвижимость в Подмосковье выгодно по ряду причин:

Близкое расположение к Москве. Из большинства городов можно доехать за 20-60 минут.

Более приемлемые цены на жилье, чем в столице.

Хорошая экология в сравнении с Москвой. В Подмосковье много лесов, парковых зон и водоемов.

Спокойная обстановка. В отличие от Москвы, в большинстве городов Подмосковья нет шумных заведений, большого потока транспорта и наплыва туристов.

К числу преимуществ стоит также отнести регулярное увеличение цен на жилье. В среднем новостройки в Московской области дорожают на 7-10% ежегодно. Это позволяет при необходимости с выгодой перепродать приобретенную квартиру спустя несколько лет.