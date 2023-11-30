Купить новостройки в Московская область, Россия

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Коттеджный поселок Сабурово Клаб
Коттеджный поселок Сабурово Клаб
Светлые Горы, Россия
от
€235,974
Площадь 134–250 м²
16 объектов 16
Сдача в: 2024
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Сабурово Клаб это камерный поселок всего на 134 домовладения. Поселок Сабурово Клаб расположен в Красногорском городском округе всего в 10 км от Москвы. Строительство скоростного дублера Пятницкого шоссе (ввод 2025 г.) сделает дорогу в город ещё быстрее, поскольку сократит время в пути до Москвы в 2-3 раза. Дома построены по самым современным технологиям, а минималистская архитектура изящно вписывается в уникальный природный ландшафт. Вокруг клубного поселка уже сложилась богатая коммерческая, развлекательная и социальная инфраструктура. Транспортная доступность: Коттеджный поселок удобно расположен, так как до Пятницкого шоссе всего 3,3 км, до МКАД 14 км, до СВХ 22 к, ТТК 26 км и до Садового кольца 29 км До остановок наземного общественного транспорта 400-600 м 5-7 мин. пешком. До ст. м Пятницкое шоссе 40 мин. на автобусах и на маршрутном такси. Внутренняя инфраструктура: К концу 2023 года в 7 минутной пешей доступности от коттеджного поселка Сабурово Клаб появятся школа на 1100 мест и детский сад на 253 места. В 2024 году в 10-минутной пешей доступности от Сабурово Клаб появятся школа на 825 мест и детский сад на 310 мест. Планируемый срок ввода в эксплуатацию детского сада апрель 2024 года, школы июль 2024 года. Территория делится на 3 зоны: - Во входной зоне предусмотрены: амфитеатр, деревянная сцена с навесом и выдвижным экраном, светящиеся скамьи и качели, панда парк с гамаками, детское игровое пространство с песочницей, лужайка для игр, зоны отдыха для взрослых, площадка для собак и велосипедная дорожка. Зимой здесь устанавливается новогодняя елка. Сама же входная группа благодаря своей архитектуре превращается в горку место притяжения всех жильцов поселка. - В зоне тихого отдыха можно побыть наедине с собой и своими чувствами, изучая голоса птиц на интерактивной панели и вдыхая ароматы пряных трав. - В спортивную зону отправляются те, кто хочет почувствовать прилив энергии. Здесь размещаются площадки для воркаута, тренажеры, а также спортивная площадка с кольцом и воротами 9х18 м. - Через все зоны протянулся Бульвар Силы длиною 570 м и шириной 6 м. Вдоль него оборудованы пешеходная и велосипедная дорожки. В основном характер площадок спортивный, с тренажерами и комплексами воркаута для детей и взрослых. Но есть и места для настольных игр, а также скамейки для отдыха.
Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»
Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»
Одинцовский городской округ, Россия
от
€59,318
Площадь 28–83 м²
25 объектов 25
Сдача в: 2025
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Для создания гармоничного пространства в проекте собрана вся необходимая инфраструктура, начиная от закрытых дворов с детскими площадками и зонами отдыха, тренажерного спортивного зала с мини-саунами и детской комнаты, до благоустроенной набережной, где разместится большой игровой хаб с прогулочным маршрутом и зоной барбекю. Благоприятная роза ветров и отсутствие производств влияют на качество воздуха. Вода и природа успокаивают и заряжают энергией. Транспортная доступность: В 30 м от территории ЖК находятся остановки общественного транспорта, откуда можно добраться до ближайших железнодорожных станций Санино (5 мин.), Крёкшино (7 мин.) и Жаворонки (7 мин.), а в 10 минутах – остановки маршрутов, идущих до станций метро Саларьево и Парк Победы. Съезд на Минское шоссе расположен в 700 м от ЖК. Внутренняя инфраструктура: В рамках проекта будут построены муниципальные детский сад и общеобразовательная школа, административно-бытовой комплекс (магазины формата «у дома», точки бытовых услуг, street-retail, кафе, кофейня, аптека, а также многофункциональный торгово-развлекательный центр с ФОК и амбулаторией. Для удобства и комфорта жителей, когда все «под рукой» мы разместили в ЖК бесплатный тренажерный зал с раздевалками и мини-саунами. Сюда можно приходить самостоятельно или с личным тренером для функциональной тренировки. Для детей обустроена игровая с множеством развивающих сюжетных игр, а также различные «лазалки». Эта детская комната также подойдет для празднования дня рождения ребенка.
Жилой комплекс Датский квартал
Жилой комплекс Датский квартал
Veshki, Россия
от
€77,826
Площадь 28–105 м²
55 объектов 55
Сдача в: 2021
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Ощутите прелесть жизни в маленьком европейском городке, не выезжая на пределы Москвы. Здесь всё рядом и продумано для вас: магазины, булочные, прачечные, аптеки и салоны красоты в шаговой доступности. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют! Мы учли каждую мелочь, чтобы вы могли наслаждаться повседневной жизнью- Двор без машин, закрытое, безопасное, охраняемое место с удобным доступом для вашего авто, более чистый воздух и гарантированное место для стоянки - и это далеко не все преимущества наличия подземного паркинга. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! Родители самых маленьких жильцов будут в восторге от колясочных, запирающихся на магнитный замок. Весь малогабаритный семейный транспорт — коляска, велосипеды и самокаты — прекрасно будет ждать вас здесь до следующего раза. Вымыть колеса коляски или лапы питомцу можно в специальных помещениях, расположенных рядом с колясочной. Транспортная доступность: Менее 1км от МКАД: рядом Осташковское и Алтуфьевское шоссе; 15 минут до метро «Алтуфьево», «Бибирево», «Медведково»; 7 минут пешком до ближайшей остановки общественного транспорта. Внутренняя инфраструктура: Ощутите прелесть жизни в маленьком европейском городке, не выезжая на пределы Москвы. Здесь всё рядом и продумано для вас: магазины, булочные, прачечные, аптеки и салоны красоты в шаговой доступности. — 2 муниципальных детских сада и муниципальная школа — Медицинский центр — Магазины, аптеки, салоны красоты, кафе, булочные на первых этажах комплекса
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Жилой комплекс ЖК «1-й Лермонтовский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Лермонтовский»
Люберцы, Россия
от
€71,769
Площадь 24–110 м²
321 объект 321
Сдача в: 2022
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. Двор без машин, закрытое, безопасное, охраняемое место с удобным доступом для вашего авто, более чистый воздух и гарантированное место для стоянки - и это далеко не преимущества наличия подземного паркинга. А наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! «1-й Лермонтовский» расположился недалеко от уже сложившегося зеленого окружения – Люберецкого парка и Жулебинского лесопарка, переходящего в природно - исторический парк «Кузьминки». Если вы предпочитаете активный семейный отдых на свежем воздухе – в округе мест для него предостаточно. С востока он граничит со столичным районом Некрасовка. С северной стороны – с развитым современным микрорайоном «Красная Горка». Удачное расположение дарит жильцам возможность передвижения как на своем автомобиле, так и на общественном транспорте. Транспортная доступность: В шаговой доступности ж/д станция «Люберцы-1». 5 минут на автомобиле до станций метро «Некрасовка», «Котельники», «Лермонтовский проспект». Внутренняя инфраструктура: Свободно перемещайтесь по внутренней территории в безбарьерной среде! На территории комплекса созданы все условия как для активного образа жизни, так и для спокойного времяпрепровождения: - игровые площадки для детей разного возраста. - площадки воркаута, спортивные комплексы с зонами для детского и взрослого спорта. - зоны отдыха с пешеходными дорожками и аллеями. Также, к вашим услугам: 4 общеобразовательные школы, 7 детских садов, спортивные и танцевальные, школы, поликлиники, множество магазинов и супер-маркетов, включая Ашан и несколько крупных ТЦ в шаговой доступности.
Жилой комплекс 1-й Южный
Жилой комплекс 1-й Южный
Ленинский район, Россия
от
€63,407
Площадь 25–84 м²
507 объектов 507
Сдача в: 2025
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Одно из преимуществ проектов 1- ДСК – большие застекленные лоджии. Другое преимущество – честный евро-формат. Во всем проекте предусмотрена система «Умный дом». В состав устанавливаемого пакета устройств входит: WiFi реле для управления группами потребителей, беспроводной кран перекрытия с эл. приводом, беспроводной сенсор протечки, Яндекс Станция Мини. Его расположение можно назвать удачным за счет транспортной доступности и близости к природным объектам. По соседству лес, а в каждом дворе плодовые деревья. Весной квартал окутывает бело-розовое облако: это цветут яблони, груши, сливы. К августу в воздух наполняется ароматом созревших плодов. Зимой среди покрытых инеем деревьев протянулась лыжня. Транспортная доступность: - Общественный транспорт: Действующая ж/д станция Булатниково (в перспективе будущая МДЦ D5) в пешей доступности, всего 10-12 минут. - Личный автотранспорт: Удобный выезд на трассу М4-Дон в сторону Москвы и области – 850 м, до МКАД - 1 км Внутренняя инфраструктура: Красивые продуманные подъезды - еще одно преимущество проекта 1-й Южный. Вход в сквозные подъезды есть и с улицы, и со двора. Благодаря сплошному остеклению в них всегда светло и уютно. Подъезды расположены на уровне земли, поэтому и молодым родителям с коляской, и жильцам с ограниченными возможностями вход и выход неудобств не доставят. В помещении предусмотрено место под стойку ресепшен с выводом инженерных сетей. Если жильцы решат на общем собрании, что необходим охранник или консьерж, организовать для них рабочее место можно быстро и с минимальными затратами. В подъездах предусмотрены уборные для детей и взрослых. Колясочные в каждом подъезде позволяют поддерживать порядок и чистоту на этажах. На случай прогулки с четвероногим питомцем в непогоду в подъездах устроены лапомойки. Во дворах и на общественных территориях 1-ого Южного столько всего интересного для юных обитателей. Собственные 3 детских сада и 2 больших школы буквально «под окнами» Изюминка проекта - пешеходный бульвар-дендрарий, он идеален для семейных прогулок. По сторонам прогулочной зоны разместились точки для самых разнообразных активностей. Центральная площадь на бульваре предназначена для проведения всесезонных мероприятий, объединяющих жильцов.
Жилой комплекс Скандинавский
Жилой комплекс Скандинавский
Бородино, Россия
от
€78,463
Площадь 29–92 м²
28 объектов 28
Сдача в: 2023
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Вдали от городской суеты, но не отдалясь от столицы - вот концепция ЖК Скандинавский! Всего в 300 м от жилого комплекса – огромный мытищинский лесной массив, который подарит чистый и свежий воздух. В 10 км – Пироговское водохранилище с пляжами, развлекательными центрами и яхт-клубами. Транспортная доступность: 8 мин. до м. Медведково, 18 мин. до м. Алтуфьева, 20 мин. до м. Бибирево и всего 300 метров до Мытищинского леса. Будьте ближе к природе, не отдаляясь от города Внутренняя инфраструктура: В «Скандинавском» есть все, что вам нужно для комфортной жизни! В шаговой доступности – магазины, сервисы бытовых услуг, аптеки и салоны красоты. Рядом большой ТЦ «Бородино», в котором вы сможете закупиться продуктами, устроить модный шопинг или поужинать в любом из ресторанов. В 10-минутной транспортной доступности – «Ашан», «Леруа Мерлен», Selgros Cash & Carry, ТРЦ «Весна» и ТРЦ «Июнь», фитнес-клуб World Gym. За 20–30 минут вы сможете добраться до спортивнооздоровительного комплекса «Солярис», где вас ждут: картинг, прокат квадроциклов, лазертег, пейнтбол, страйкбол и бильярд и не только. На территории комплекса будет построены муниципальные детский сад на 240 мест и школа на 500 мест. Территория ЖК огорожена по периметру, образуя закрытый двор «без машин» — это безопасно, тихо и комфортно. Беспрепятственно гуляйте по внутридомовой территории и не беспокойтесь за детей - ведь детские площадки не соседствуеют с проезжей частью! Двор должен быть любимым местом для вас, а не для машин! Во всех подъездах и на территории всего комплекса организовано круглосуточное видеонаблюдение. Вы дома, а значит – в полной безопасности. На территории комплекса - современный тренировочный комплекс. В квартале «Скандинавский» условия для жизни братьев наших меньших также максимально удобны. В каждом подъезде организованы специальные «лапомойки», где вы сможете ополоснуть лапы вашим лохматым любимцам после прогулк. В каждом подъезде комплекса есть специальные помещения, в которых можно оставить коляски и велосипеды. Вам больше не придется волноваться за их сохранность благодаря круглосуточному наблюдению. Безопасные, богато оснащенные детские площадки: горки, качели, лестницы. Детские площадки зонированы по возрастам. Главным критерием при создании инфраструктуры для самых маленьких жителей комплекса является безопасность, которая при этом не ограничивает активность детей.
Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Наро-Фоминский городской округ, Россия
от
€55,339
Площадь 31–99 м²
120 объектов 120
Сдача в: 2022
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Уникальный жилой комплекс, расположенный в 20 минутах от Москвы по Киевскому шоссе и окруженный первозданным лесом. В «Парк Апрель» легко наслаждаться жизнью на природе, не отказываясь от привычного уровня комфорта. Это возможно, благодаря уникальному сочетанию преимуществ комплекса. ЖК, окруженный с трех сторон лесом - подарит вам возможность дышать полной грудью и наслаждаться прекрасными видами, а развитая инфраструктура, транспортная доступность и высокий уровень безопасности принесут спокойствие и безмятежность. Транспортная доступность: МКАД в 20 минутах по Киевскому шоссе по современной скоростной трассе. Автобусная остановка в 200-х метрах от дома. 9 маршрутов наземного транспорта, автобусы до станций метро Юго-Западная, Саларьево, Румянцево, Тропарево. 25 минут на МЦД D4 до Киевского вокзала Внутренняя инфраструктура: Развитая инфраструктура жилого комплекса, включает муниципальную школу, детский сад, торговый центр и другие объекты. Расположение домов тщательно продумано, так что из окон открываются красивые виды на тихие дворики и окружающий лес, а всего за 10 минут на личном или общественном транспорте вы доедете до любой из двадцати школ, поликлиники или современного дворца спорта. Разумеется, в Апрелевке найдутся также торговые комплексы, фитнес-центры и многое другое. Для кровли используется черепица, имеющая отличные тепло- и шумоизоляционные характеристики. Благодаря стенам из керамических на протяжении всего года в доме будет здоровый микроклимат, а облицовка бельгийский кирпичом придает особое очарование фасадам. Вы сможете создать уникальный формат жилья, который подойдет именно вам. Просторная кухня - гостиная, отдельный кабинет для работы, мастер-спальня с гардеробной и ванной - квартира со свободной планировкой позволяет воплотить в жизнь все ваши идеи С трех сторон Парк Апрель окружен лесом и малоэтажной частной застройкой, поблизости отсутствуют вредные производства. В пешей доступности находятся две реки и лесной массив, откуда удачная роза ветров приносит свежий воздух Жителям "Парк Апрель" доступна развитая инфраструктура Апрелевки: два десятка образовательных учреждений, спортивная школа, современный дворец спорта, поликлиники, фитнес-центры, магазины и торговые комплексы. Все объекты расположены не более, чем в 10 минутах езды на машине.
Жилой комплекс ЖК «1-й Ленинградский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Ленинградский»
Химки, Россия
от
€100,136
Площадь 34–110 м²
193 объекта 193
Сдача в: 2023
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: В концепции благоустройства гармонично сочетаются черты двух городов. Территорию комплекса пронизали стрелы прогулочных бульваров, уменьшенные копии петербургских проспектов. Стремимся, чтобы каждый элемент ЖК был продуман, наполнен комфортом и заботой для всех жителей, включая четырехлапых. "В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с “Умной квартирой” голосом; Можете легко расширить “базовый пакет” и подключить дополнительные опции и устройства, чтобы из любой точки мира управляй работой бытовых приборов и систем, например: включайте разогрев ужина; регулируйте яркость яркость света; регулируйте громкость музыки; настраивайте работу теплых полов. Транспортная доступность: 15 минут пешком до станции Молжаниново (Планерная), МЦД3. Всего в 7 км от МКАД по Ленинградскому шоссе, сразу после пересечения с Международным шоссе. Внутренняя инфраструктура: Для детских игр и отдыха взрослых в квартале предусмотрено множество вариантов уютных московских двориков. Детские зоны отделены от взрослых, спортивные площадки и зоны воркаута с их шумными играми вынесены за пределы дворов. В обустройстве всех зон использованы только экологичные материалы. Оборудование для игровых площадок разрабатывалось с привлечением детских психологов. Для любителей велосипедов проложены велодорожки, ведущие к живописным прудам. Если же вам нужно в магазин, аптеку, а может, просто захотелось посидеть с семьей или друзьями в кафе по соседству – все необходимое расположено на первых этажах зданий с внешней стороны комплекса.
Жилой комплекс ЖК «Римский»
Жилой комплекс ЖК «Римский»
Развилка, Россия
от
€70,636
Площадь 27–121 м²
556 объектов 556
Сдача в: 2023
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Архитекторы позаботились, чтобы красота и комфорт стали частью повседневной жизни жителя Римского квартала. Входные группы индивидуальны, однако в дизайне каждой угадывается итальянская любовь к декоративности и качественным отделочным материалам. Мы заботимся о свободном пространстве в вашей квартире, поэтому наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! На нижнем уровне комплекса проходят проезды, соединяющие весь квартал и расположены парковки. Дизайн подземных парковок с белоснежными колоннами вызывает ассоциации с историческим культурным слоем романской эпохи. Поэтому даже здесь вас не будет покидать ощущение особого места. Кладовые помещения находятся в каждой секции, доступ к ним осуществляется на современном лифте МЭЛ с пониженным уровнем шума. Бурная жизнь соседей больше не сможет нарушить ваш покой, а к вам никто не постучит, если вы захотите прибавить громкость в любимом музыкальном треке или Ваши дети захотят устроить ночную пробежку! Живите только по своим правилам. Транспортная доступность: Всего 2 км от МКАД, 15 минут на транспорте до метро «Домодедовская» и «Марьино» Внутренняя инфраструктура: Жителей Римского квартала отличает неспешность. В самом деле, зачем спешить, если все необходимое в шаговой доступности? Школа и детские садики расположены внутри квартала. Это значительно экономит время по утрам и позволяет спокойно насладиться завтраком даже в будни. Разнообразные кафе станут традиционным местом семейных бранчей по выходным или вечерних посиделок с друзьями.

Новая недвижимость в Московской области: что важно учесть перед покупкой

Московская область — один из самых привлекательных регионов для проживания в России. Близость к Москве, развитая инфраструктура, отменное качество строительства — эти факторы становятся ключевыми для переезда сюда на ПМЖ. Все вместе это привело к высокому спросу на жилье в Московской области, в особенности на новостройки.

Чем примечательна новая недвижимость в Подмосковье?

Новостройки в Московской области — это уникальные жилые объекты, построенные по европейским стандартам с использованием качественных строительных и отделочных материалов. Застройщики возводят их в перспективных районах с хорошо развитой социально-бытовой инфраструктурой. На территории новых комплексов зачастую есть спортплощадки, паркинги и магазины. В шаговой доступности расположены учебные учреждения и больницы.

Сами квартиры в новостройках в Московской области отличаются большой жилплощадью (от 40 кв. метров), наличием балконов и лоджий, а также качественной теплоизоляцией. На платформе Realting.com новая недвижимость может продаваться как без отделки, так и с дорогим евроремонтом. Перед покупкой жилья в Московской области важно уточнять этот момент у компании-застройщика.

Где лучше купить квартиру в Подмосковье?

Семьям с детьми можно рассмотреть вариант с приобретением жилья в Видном районе. Здесь много школ, детских садов и обучающих центров. Для трудоустройства больше подходит покупка квартиры в Железнодорожном районе. Это развитый округ, где всегда можно найти работу на производстве или в торговой сфере.

Если стоит задача купить коттедж, лучше выбрать район Котельники. В его пригороде возведено большое количество новых частных домов, которые отличаются доступными ценами. Любителям развлечений можно остановить выбор на Красногорском районе. Здесь много ресторанов, торговых центров, есть большой спортивный комплекс.

Что дает покупка жилья в новостройке в Московской области?

Приобрести недвижимость в Подмосковье выгодно по ряду причин:

  • Близкое расположение к Москве. Из большинства городов можно доехать за 20-60 минут.
  • Более приемлемые цены на жилье, чем в столице.
  • Хорошая экология в сравнении с Москвой. В Подмосковье много лесов, парковых зон и водоемов.
  • Спокойная обстановка. В отличие от Москвы, в большинстве городов Подмосковья нет шумных заведений, большого потока транспорта и наплыва туристов.

К числу преимуществ стоит также отнести регулярное увеличение цен на жилье. В среднем новостройки в Московской области дорожают на 7-10% ежегодно. Это позволяет при необходимости с выгодой перепродать приобретенную квартиру спустя несколько лет.

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