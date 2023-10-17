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Продажа новостроек в Северо-Западный административный округ

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Жилой комплекс ЖК Sydney Prime
Жилой комплекс ЖК Sydney Prime
Северо-Западный административный округ, Россия
от
€387,688
Площадь 47–145 м²
24 объекта 24
Сдача в: 2024
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Премиум-класс прямо на берегу Москвы-реки, с прямым выходом на набережную и потрясающими панорамными видами! На Шелепихинской набережной, расположен причал для речных трамваев. Вам станет доступна единственная столичная транспортная артерия, на которой никогда нет пробок: 20 минут до Москва-Сити, да еще и с вдохновляющими видами по пути. Вы почувствуете, каким свежим может быть дыхание ветра! Все, что вам нужно для комфортной жизни мы уже предусмотрели внутри нашей инфраструктуры! Точки питания на любой вкус и случай: каждое заведение со своей изюминкой и порадует вас отменным качеством кухни и сервиса! Вы с радостью обнаружите, что путь до престижных школ и вузов, развлечений и магазинов сжался до нескольких минут езды на машине. Sydney Prime занимает первую береговую линию и в 10-ти минутах на машине от Москва-Сити. Cтатусность локации Sydney Prime не исчерпывается близостью к историческому и финансовому центрам Москвы. Транспортная доступность: Сбалансированная локация – Новорижское шоссе и Кремль в 15-ти минутах на машине. В 500 м до новой станции метро «Звенигородская». Первая береговая линия Москвы-реки. Внутренняя инфраструктура: Центральный линейный парк площадью 1,5 га – это основная артерия квартала. Здесь расположены фудхолл и развлекательный семейный центр, рестораны и кафе с летними верандами, событийная площадка для мероприятий, выставок и ярмарок, плейхаб для детей от 6 лет, селфи-поинт с символом Сиднея.
Жилой комплекс ЖК Sydney City
Жилой комплекс ЖК Sydney City
Северо-Западный административный округ, Россия
от
€185,260
Площадь 31–167 м²
311 объектов 311
Сдача в: 2023
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Премиум-класс прямо на берегу Москвы-реки, с прямым выходом на набережную и потрясающими панорамными видами! На Шелепихинской набережной, расположен причал для речных трамваев. Вам станет доступна единственная столичная транспортная артерия, на которой никогда нет пробок: 20 минут до Москва-Сити, да еще и с вдохновляющими видами по пути. Входные группы домов – это индивидуальные дизайн-проекты, посвященные трем главным местам в жизни Лермонтова: Тарханам, Петербургу и Кавказу, которые объединяют сочетание эстетики и комфорта. Бурная жизнь соседей больше не сможет нарушить ваш покой, а к вам никто не постучит, если вы захотите прибавить громкость в любимом музыкальном треке или Ваши дети захотят устроить ночную пробежку! Живите только по своим правилам. В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с “Умной квартирой” голосом; Можете легко расширить “базовый пакет” и подключить дополнительные опции и устройства, чтобы из любой точки мира управляй работой бытовых приборов и систем, например: включайте разогрев ужина; регулируйте яркость яркость света; регулируйте громкость музыки; настраивайте работу теплых полов; Транспортная доступность: В 50 м до новой станции метро «Звенигородская». Вторая улица от ЦАО и соседство с Москва-Сити. Все виды общественного транспорта, в том числе речные трамвайчики, в пешей доступности. Внутренняя инфраструктура: Основная артерия жизни квартала - центральный бульвар. Вы с радостью обнаружите, что путь до престижных школ и вузов, развлечений и магазинов сжался до нескольких минут езды на машине.
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