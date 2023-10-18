Одинцовский городской округ, Россия

от €63,326

32–71 м² 36

Сдача в: 2025

Расположение комплекса: Для создания гармоничного пространства в проекте собрана вся необходимая инфраструктура, начиная от закрытых дворов с детскими площадками и зонами отдыха, тренажерного спортивного зала с мини-саунами и детской комнаты, до благоустроенной набережной, где разместится большой игровой хаб с прогулочным маршрутом и зоной барбекю. Благоприятная роза ветров и отсутствие производств влияют на качество воздуха. Вода и природа успокаивают и заряжают энергией. Транспортная доступность: В 30 м от территории ЖК находятся остановки общественного транспорта, откуда можно добраться до ближайших железнодорожных станций Санино (5 мин.), Крёкшино (7 мин.) и Жаворонки (7 мин.), а в 10 минутах – остановки маршрутов, идущих до станций метро Саларьево и Парк Победы. Съезд на Минское шоссе расположен в 700 м от ЖК. Внутренняя инфраструктура: В рамках проекта будут построены муниципальные детский сад и общеобразовательная школа, административно-бытовой комплекс (магазины формата «у дома», точки бытовых услуг, street-retail, кафе, кофейня, аптека, а также многофункциональный торгово-развлекательный центр с ФОК и амбулаторией. Для удобства и комфорта жителей, когда все «под рукой» мы разместили в ЖК бесплатный тренажерный зал с раздевалками и мини-саунами. Сюда можно приходить самостоятельно или с личным тренером для функциональной тренировки. Для детей обустроена игровая с множеством развивающих сюжетных игр, а также различные «лазалки». Эта детская комната также подойдет для празднования дня рождения ребенка.