Светлые Горы, Россия

от €207,482

134–250 м² 18

Сдача в: 2024

Расположение комплекса: Сабурово Клаб это камерный поселок всего на 134 домовладения. Поселок Сабурово Клаб расположен в Красногорском городском округе всего в 10 км от Москвы. Строительство скоростного дублера Пятницкого шоссе (ввод 2025 г.) сделает дорогу в город ещё быстрее, поскольку сократит время в пути до Москвы в 2-3 раза. Дома построены по самым современным технологиям, а минималистская архитектура изящно вписывается в уникальный природный ландшафт. Вокруг клубного поселка уже сложилась богатая коммерческая, развлекательная и социальная инфраструктура. Транспортная доступность: Коттеджный поселок удобно расположен, так как до Пятницкого шоссе всего 3,3 км, до МКАД 14 км, до СВХ 22 к, ТТК 26 км и до Садового кольца 29 км До остановок наземного общественного транспорта 400-600 м 5-7 мин. пешком. До ст. м Пятницкое шоссе 40 мин. на автобусах и на маршрутном такси. Внутренняя инфраструктура: К концу 2023 года в 7 минутной пешей доступности от коттеджного поселка Сабурово Клаб появятся школа на 1100 мест и детский сад на 253 места. В 2024 году в 10-минутной пешей доступности от Сабурово Клаб появятся школа на 825 мест и детский сад на 310 мест. Планируемый срок ввода в эксплуатацию детского сада апрель 2024 года, школы июль 2024 года. Территория делится на 3 зоны: - Во входной зоне предусмотрены: амфитеатр, деревянная сцена с навесом и выдвижным экраном, светящиеся скамьи и качели, панда парк с гамаками, детское игровое пространство с песочницей, лужайка для игр, зоны отдыха для взрослых, площадка для собак и велосипедная дорожка. Зимой здесь устанавливается новогодняя елка. Сама же входная группа благодаря своей архитектуре превращается в горку место притяжения всех жильцов поселка. - В зоне тихого отдыха можно побыть наедине с собой и своими чувствами, изучая голоса птиц на интерактивной панели и вдыхая ароматы пряных трав. - В спортивную зону отправляются те, кто хочет почувствовать прилив энергии. Здесь размещаются площадки для воркаута, тренажеры, а также спортивная площадка с кольцом и воротами 9х18 м. - Через все зоны протянулся Бульвар Силы длиною 570 м и шириной 6 м. Вдоль него оборудованы пешеходная и велосипедная дорожки. В основном характер площадок спортивный, с тренажерами и комплексами воркаута для детей и взрослых. Но есть и места для настольных игр, а также скамейки для отдыха.