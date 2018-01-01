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ЖК «1-й Ленинградский»

Химки, Россия
от
€65,095
;
50
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
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О комплексе

Расположение комплекса: В концепции благоустройства гармонично сочетаются черты двух городов. Территорию комплекса пронизали стрелы прогулочных бульваров, уменьшенные копии петербургских проспектов. Стремимся, чтобы каждый элемент ЖК был продуман, наполнен комфортом и заботой для всех жителей, включая четырехлапых. "В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с “Умной квартирой” голосом; Можете легко расширить “базовый пакет” и подключить дополнительные опции и устройства, чтобы из любой точки мира управляй работой бытовых приборов и систем, например: включайте разогрев ужина; регулируйте яркость яркость света; регулируйте громкость музыки; настраивайте работу теплых полов. Транспортная доступность: 15 минут пешком до станции Молжаниново (Планерная), МЦД3. Всего в 7 км от МКАД по Ленинградскому шоссе, сразу после пересечения с Международным шоссе. Внутренняя инфраструктура: Для детских игр и отдыха взрослых в квартале предусмотрено множество вариантов уютных московских двориков. Детские зоны отделены от взрослых, спортивные площадки и зоны воркаута с их шумными играми вынесены за пределы дворов. В обустройстве всех зон использованы только экологичные материалы. Оборудование для игровых площадок разрабатывалось с привлечением детских психологов. Для любителей велосипедов проложены велодорожки, ведущие к живописным прудам. Если же вам нужно в магазин, аптеку, а может, просто захотелось посидеть с семьей или друзьями в кафе по соседству – все необходимое расположено на первых этажах зданий с внешней стороны комплекса.

Дополнительно

  • Охрана
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Панельный
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
15
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 24.7 – 42.3
Цена за м², EUR 2 096 – 3 492
Цена квартиры, EUR 66 734 – 106 229
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 42.0 – 61.5
Цена за м², EUR 1 936 – 2 717
Цена квартиры, EUR 95 467 – 162 223
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 62.8 – 84.2
Цена за м², EUR 1 697 – 2 616
Цена квартиры, EUR 117 202 – 194 146
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 85.3 – 110.0
Цена за м², EUR 1 512 – 2 179
Цена квартиры, EUR 160 731 – 218 922
Местонахождение новостройки
Химки, Россия

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ЖК «1-й Ленинградский»
Химки, Россия
от
€65,095
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