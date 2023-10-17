Купить новостройки в Москве, Россия

Новая недвижимость в Москве: выгодное вложение средств в будущее

Москва — многонациональная столица России и крупнейший город, в котором есть все для комфортной жизни и отдыха. Мегаполис также хорошо подходит для выстраивания карьеры и получения качественного образования. Все вместе это делает Москву одним из самых желанных городов в РФ для переезда на ПМЖ.

Какую недвижимость лучше купить в российской столице?

Наиболее привлекательным и перспективным жильем в Москве считаются новостройки. Это многоквартирные жилые комплексы, построенные из кирпича, бетона или монолита. Многие из них были возведены в центре на месте старых домов (сталинок и хрущевок), другие — на окраинах или в пригороде. Такой тип недвижимости отличается большими планировками и наличием встроенных умных технологий, которые делают проживание в квартирах более комфортным и безопасным.

Все новостройки в Москве подразделяются между собой на 4 класса: эконом, комфорт, бизнес и элит. Первые 3 варианта — это стандартные новые дома с хорошо выполненным ремонтом и всеми необходимыми коммуникациями. Жилье категории элит значительно отличается от них, предлагая роскошные апартаменты с дорогой отделкой и оригинальными планировками.

Что дает покупка квартиры в новостройке в Москве?

Преимущества, которые получает владелец столичного жилья, очевидны:

престижная московская прописка;

проживание в крупном европейском мегаполисе с насыщенной культурной жизнью;

высокий уровень сервиса: современные новостройки в Москве — это целые комплексы, в которых есть фитнес-центры, салоны красоты и другие инфраструктурные объекты;

возможность зарабатывать на купленной квартире за счет ее сдачи в аренду.

Покупка жилья в новостройках в Москве — это также беспроигрышная инвестиция в будущее, учитывая тот факт, что новая недвижимость ежегодно растет в стоимости на 10-15%. При таком раскладе владелец всегда сможет продать квартиру за ту же сумму или дороже. Особым спросом у покупателей на платформе Realting. com пользуются жилые комплексы в Москве, расположенные в развитых в плане инфраструктуры районах.

Стоимость жилья

Цены на новую недвижимость в российской столице варьируются в зависимости от ее класса. За эконом-, комфорт- и бизнес-класс на платформе Realting. com продавцы просят от 2000 до 4000 евро за «квадрат». Элитное жилье может стоить в 2 раза дороже. На стоимость объектов также влияет их месторасположение и наличие ремонта.

Купить жилье в московских новостройках можно не только за наличные, но и в ипотеку. Банки РФ охотно кредитуют как россиян, так и иностранных граждан. Уточнять возможность приобретения недвижимости в ипотеку необходимо напрямую у застройщиков или владельцев квартир.