  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Россия
  4. Москва

Купить новостройки в Москве, Россия

Центральный административный округ
12
Новомосковский административный округ
4
поселение Сосенское
4
Юго-Западный административный округ
2
Северо-Западный административный округ
2
Северо-Восточный административный округ
2
Северный административный округ
1
район Солнцево
1
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Жилой комплекс ЖК «Рихард»
Жилой комплекс ЖК «Рихард»
Северный административный округ, Россия
от
€224,750
Площадь 43–73 м²
11 объектов 11
Сдача в: 2022
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Яркий образ подчеркивают переменная этажность комплекса, разнообразная фактура и цветовая гамма фасадов, выполненная в сочетании белого, кирпичного и золотого цветов. При этом, комплекс идеально вписывается в окружение сталинской застройки и гармонирует с цветовой гаммой Москвы. Мы учли каждую мелочь, чтобы вы могли наслаждаться повседневной жизнью. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! Транспортная доступность: До трех станций метро: «Полежаевская», МЦК «Хорошёво» и«Зорге» всего 10 минут пешком. Дорога до Ленинградского проспекта на машине занимает 3 минуты, до Садового кольца. Внутренняя инфраструктура: Внутренняя территория ЖК «Рихард» огорожена и полностью изолирована от внешнего окружения. Для малышей здесь устроены игровые площадки с перепадом рельефа. Взрослых романтиков ждут скамейки в тихом ландшафтном парке, уютные лежаки в сенсорном саду и подвесные кресла в колонной галерее. Тем, кому нужно поработать, на свежем воздухе в уютном месте, укрытом от непогоды, оборудована площадка оворкинга с розетками. Для шумных игр и встреч с друзьями мы создали отдельное пространство, которое не потревожит безмятежный внутренний мир жилого комплекса. С внешней стороны дома расположился сквер со спортивными и игровыми площадками для детей разного возраста, где каждый ребенок найдет себе развлечение.
Жилой комплекс Белые ночи
Жилой комплекс Белые ночи
поселение Сосенское, Россия
от
€126,603
Площадь 25–56 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2022
«Природа Карелии» на юго-западе Москвы Компактный ЖК «Белые ночи» из восьми монолитных корпусов расположен на границе с живописным Бутовским лесопарком (1610 га). Главное общественное пространство – парковая зона в стилистике «Природа Карелии». В благоустройстве дворов и уютного сквера используются характерные для российского севера растения, натуральные материалы, качественное игровое и спортивное оборудование. В 100 метрах от домов заканчивается строительство образовательного комплекса «Формула»: школы на 550 учеников и детского сада на 150 малышей. На первых этажах домов расположены торговые, бытовые и сервисные объекты. Здесь появятся: летний кинотеатр под открытым небом, стадион, велодорожки, места для отдыха, прогулочные зоны и лыжные трассы на территории лесопарка. образовательный комплекс: школа и детский сад удобный выезд на СБВ и на МКАД магазины, салоны красоты, клиники московская прописка всё для спорта и отдыха 400 м до ст. метро «Новомосковская» (2023 г.)
Жилой комплекс ЖК Роттердам
Жилой комплекс ЖК Роттердам
Москва, Россия
от
€145,091
Площадь 28–144 м²
128 объектов 128
Сдача в: 2024
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: В ЖК "Роттердам" отличное расположение, которое позволит вам выбирать свой сегодняшняшний маршрут и транспорт исходя из настроения, целей и погоды. Отсюда удобно добираться в центр как на метро – станция находится в пешей доступности, так и на автомобиле. Варшавское шоссе связывает жилой комплекс с ТТК, а через Люсиновскую и Мытную улицы – с Садовым кольцом. В качестве альтернативного маршрута можно использовать Нагатинскую набережную: дорога вдоль Москва-реки приведет к Кремлю и Павелецкому вокзалу. Для неспешной поездки предусмотрены трамвайные маршруты, а в теплое время года – веломаршруты вдоль реки. Транспортная доступность: Всего в 5 минутах пешком до метро "Нагатинская" и 8 минутах от МЦК "Верхние Котлы". Рядом Аэроэкспресс до метро "Домодево". До ТТК 2,2 км и 4,9 км до Садового кольца. Внутренняя инфраструктура: Если вы ищете идеальный баланс между отдыхом и работой и обладаете активной жизненной позицией - ЖК "Роттердам" вам понравится. В ЖК: зоны коворкинга, плейхаб и детские площадки для отдыха всей семьей. Близость к деловому центру Москвы, в окружении 5 парков, рядом спортивные и развлекательные центры Если вы любите живописные виды и долгие прогулки - ЖК "Роттердам" - отличный вариант для вас, так как он расположен прямо на Нагатинской набережной с выходом на Москву реку! В ЖК "Роттердам" соблюден баланс между высоткой и малоэтатажным зданием, которое не потеряло ощущение уюта и не создает впечатление городских джунглей Если вы любите быть на высоте и без ограничений - выбирайте верхние этажи Для тех, кто ценит комфорт и собственное время Для тех, кто ценит комфорт и личное пространство Для тех, кому важен комфорт, безопасность и личное пространство на предомовой территории
Realting.com
Перейти
Жилой комплекс ЖК Движение. Говорово
Жилой комплекс ЖК Движение. Говорово
Москва, Россия
от
€57,611
Площадь 21–31 м²
54 объекта 54
Сдача в: 2025
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: На первых этажах комплекса Движение.Говорово расположится собственная коммерческая инфраструктура. Так что жильцы комплекса всегда смогут насладиться кофе из любимой кофейни, зайти за молоком в минимаркет по пути домой и добежать до аптеки. Во дворах без машин будет создана идеальная атмосфера для отдыха и общения с соседями. Каждый подъездный холл будет обеспечен помещением для хранения велосипедов и колясок, а владельцы собак, всегда смогут помыть лапы своему питомцу в специально отведенном помещении. В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с “Умной квартирой” голосом. Транспортная доступность: 25 минут пешком до метро "Говорово", в 5 минутах пешком автобусная остановка, где всего за 9 минут автобус довезет Вас до м. Тропарево или Теплый стан. Внутренняя инфраструктура: Комплекс Движение.Говорово расположился на границе Новой Москвы и престижного Юго-Запада столицы, а значит у данной локации много преимуществ для будущих жильцов. Здесь и близость именитых ВУЗов Юго-запада, и сложившийся торговый кластер, и все преимущества Новой Москвы с новыми школами, спортивными центрами, технопарками и бизнес-центрами. Так дорога до РУДН, МИРЭА или МГИМО займет не более 20 минут на машине. Рядом с комплексом уже построена новая Гимназия, а также в пешей доступности есть рейтинговые школы. Дорога до Меги Теплый стан или до ФудСити составит около 15 мин. А до горнолыжного склона Ново-Переделкино добираться не более 20 минут.
Клубный дом ЖК The LAKE
Клубный дом ЖК The LAKE
район Ростокино, Россия
от
€205,665
Площадь 41–122 м²
30 объектов 30
Сдача в: 2025
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Клубный дом The LAKE, расположенный в Капустинском парке у пруда, заинтересует ценителей тишины и уединения, но с возможность оставаться в центре событий. От неспящих магистралей мегаполиса The LAKE ограждают соседние кварталы, пышные кроны деревьев и серебристая водная гладь. Расположение у воды позволяет быстрее восполнять внутреннюю энергию. Высочайший уровень архитектуры, интерьеров и инженерии отвечает самым взыскательным представлениям о том, каким должен быть Дом. Все это делает ЖК The LAKE настоящим местом силы. Транспортная доступность: Всего в 4 минутах от м.Свиблово. В 12 минут от м. Ботанический сад. До ТТК 9,2 км и 10,1 км до Садового кольца Внутренняя инфраструктура: Мир стиля и элегантности начинается с гранд-лобби. Вы словно попадаете в другой мир-так и хочется остановиться, чтобы детально рассмотреть это великолепное пространство. Высокие пятиметровые потолки устремились вверх, добавляя торжественности помещению. Через витражные окна льются солнечные лучи. При основном входе разместился мейлрум. В этом отдельном помещении с почтовыми ящиками комфортно забирать и оставлять корреспонденцию. Передать и принять посылку помогают доброжелательные консьержи. Здесь же находится клубная зона только для резидентов. К ней относятся коворкинг и детская игровая комната. У второй секции расположены функциональные помещения: колясочная, комната «чистых лапок», санузел. Все входы расположены на уровне земли – таков принцип безбарьерной среды. Система «Умное здание» действует на всей территории дома и «общается» с резидентом при помощи приложения на смартфоне. Считыватели реагируют не только на электронную карту-ключ, но и на метку в смартфоне жильца. За то, чтобы придомовая территория радовала глаз в любое время года отвечают садовники, за зеркальные полы и чистоту в помещениях – клинеры.Безопасность в объектах подобного класса должна быть на высоте. В The LAKE она неусыпно контролируется множеством камер видеонаблюдения. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или предотвращения неприятных инцидентов сотрудник безопасности вызовет группу быстрого реагирования.Аварийная служба также работает круглосуточно и реагирует моментально. Обратная связь гарантированно поступает в течение 10 минут, поэтому долго мириться с проблемой в инженерных системах не придется.
Жилой комплекс Republic
Жилой комплекс Republic
Москва, Россия
от
€275,925
Площадь 27–141 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2025
Агентство: One Moscow
Republic — новый квартал премиум-класса на Пресненском валу. Квартал расположен на территории бывших вагоноремонтных мастерских Московско-Александровской железной дороги недалеко от метро «Белорусская». В жилом квартале Republic возведут 10 жилых башен высотой от 24 до 45 этажей и один офисный центр. Над созданием архитектурной концепции трудилась международная команда профессионалов – 6 выдающихся российских и зарубежных бюро: британские Steve Brown Architecture, SimpsonHaugh and Partners и John McAslan+Partners, российские Meganom и Wall, швейцарский архитектор Max Dudler. Собранные вместе башни образуют своеобразный «Архитектурный парк». Впервые в истории этот квартал, многие годы закрытый для горожан, обретет новое современное звучание через возрождение зданий паровозных мастерских из характерного красного кирпича, построенные с 1870-го по 1900 годы. Четыре объекта культурного наследия общей площадью почти 7 тыс. кв. м ждет реконструкция и масштабная архитектурная интеграция в будущее Пресни. В этих зданиях разместятся гастрономический центр, шоппинг-аллея, премиальные термы с бассейном, СПА, камерный кинотеатр, арт пространства и детский сад. Территория будет разделена на общественные пространства, открытые для всех горожан, и приватные, для отдыха жителей. Для последних предусмотрен внутренний ландшафтный парк со спортивными площадками, велобеговыми маршрутами, тренажерами work out, а также дорожками для пеших прогулок и уютными местами для уединенного отдыха. Всем жителям будет доступна дополнительная опция — augmented apartment (или расширенная квартира) — это доступное для всех жильцов многофункциональное пространство с оборудованной кухней, зоной релакса с мягкой мебелью и спортивной зоной. Первая очередь будет представлена башнями Reds от Steve Brown Architecture, лондонского архитектора. Площадь квартир первой очереди - от 26 до 139 кв. м разного формата – от компактных студий до видовых пентхаусов. - Просторное и функциональное лобби высотой до 9 метров - Терраса для жителей дома на крыше лобби - Собственный двухэтажный фитнес-зал и event room - Двухэтажные апартаменты в концепции work&live на первых этажах - Двухэтажный подземный паркинг, келлеры и места для электрокаров - Просторные кладовые на 3-8 жилых этажах и в подземном паркинге - Квартиры представлены в отделке white box и без отделки - Разнообразные форматы квартир: мастер-спальни в квартирах, начиная с однокомнатных, балконы с распашными дверями, приватные террасы и увеличенные угловые окна в кухнях-гостиных, дровяные камины и окна в ванных в пентхаусах высотой до 5 метров. - Виды из окон на Московский ипподром, Москва-Сити и центр Москвы Ввод в эксплуатацию и выдача ключей первой очереди Republic запланированы уже в 2025 году.
Жилой комплекс Южная Битца
Жилой комплекс Южная Битца
Юго-Западный административный округ, Россия
от
€57,119
Площадь 23–109 м²
498 объектов 498
Сдача в: 2021
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Сочетание свободного перемещения по внутреннней территории без машин и ощущения абсолютной безопасности благодаря надежным ограждениям - вот что отличает ЖК ""Южная Битца. На территории комплекса созданы все условия как для активного образа жизни, так и для спокойного времяпрепровождения. Свободно перемещайтесь по внутренней территории в безбарьерной среде! Продуманное зонирование во дворах позволяет отделить тихие зоны для родителей со спящими младенцами и тех, кто хочет почитать на свежем воздухе, от шумных игровых зон. Игровые зоны учитывают возраст детей. Площадки для детей старшего возраста вынесены за пределы дворов. Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. А наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! Транспортная доступность: В 3 км от МКАД в нескольких минутах езды до трех станций метро: "Аннино", "Бульвар Дмитрия Донского", "улица Старокочаловская" и станции МЦД2 - жд Бутово. Внутренняя инфраструктура: Для жителей жилого района «Южная Битца» доступна развитая инфраструктура близлежащих московских районов Чертаново, Южное, Бирюлёво Западное, Северное Бутово и Южное Бутово. Множество образовательных учреждений, объекты здравоохранения, торговые и развлекательные центры, кинотеатры, кафе, рестораны, парки.
Апарт - отель ЖК Движение
Апарт - отель ЖК Движение
Москва, Россия
от
€101,731
Сдача в: 2022
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Высокую заполняемость отеля обеспечивает хорошее расположение. Дорога от аэропорта Шереметьево занимает не более 25 минут. Рядом с комплексом расположились Открытие Банк Арена, Чкалов Арена, Крокус Сити Холл и Крокус Экспо. Дорога до центра столицы занимает не более 20 минут. Транспортная доступность: В 3-5 минутах ходьбы от станций метро "Спартак" и "Тушино"; до Садового Кольца - 20 минут на автомобиле или за 15 мин на метро; до МКАД - 2,9 км; до ТТК - 9 км. Внутренняя инфраструктура: Номер в апарт-отеле - это выгодное вложение в недвижимость, позволяющие получать доход уже с первых месяцев владения. Поиск арендаторов и полное обслуживание номеров берет на себя отельный оператор. Номера оснащены мебелью, кондиционером, бытовой техников, посудой, текстилем. Отельный оператор обеспечивает сервис 24/7. Средний доход с номера составляет 65-80 тыс. руб. в месяц (при заполнении отеля на 70-80%).
Жилой комплекс Датский квартал
Жилой комплекс Датский квартал
Москва, Россия
от
€73,675
Площадь 28–105 м²
67 объектов 67
Сдача в: 2021
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Ощутите прелесть жизни в маленьком европейском городке, не выезжая на пределы Москвы. Здесь всё рядом и продумано для вас: магазины, булочные, прачечные, аптеки и салоны красоты в шаговой доступности. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют! Мы учли каждую мелочь, чтобы вы могли наслаждаться повседневной жизнью- Двор без машин, закрытое, безопасное, охраняемое место с удобным доступом для вашего авто, более чистый воздух и гарантированное место для стоянки - и это далеко не все преимущества наличия подземного паркинга. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! Родители самых маленьких жильцов будут в восторге от колясочных, запирающихся на магнитный замок. Весь малогабаритный семейный транспорт — коляска, велосипеды и самокаты — прекрасно будет ждать вас здесь до следующего раза. Вымыть колеса коляски или лапы питомцу можно в специальных помещениях, расположенных рядом с колясочной. Транспортная доступность: Менее 1км от МКАД: рядом Осташковское и Алтуфьевское шоссе; 15 минут до метро «Алтуфьево», «Бибирево», «Медведково»; 7 минут пешком до ближайшей остановки общественного транспорта. Внутренняя инфраструктура: Ощутите прелесть жизни в маленьком европейском городке, не выезжая на пределы Москвы. Здесь всё рядом и продумано для вас: магазины, булочные, прачечные, аптеки и салоны красоты в шаговой доступности. — 2 муниципальных детских сада и муниципальная школа — Медицинский центр — Магазины, аптеки, салоны красоты, кафе, булочные на первых этажах комплекса
Жилой комплекс ЖК Sydney City
Жилой комплекс ЖК Sydney City
Северо-Западный административный округ, Россия
от
€184,698
Площадь 31–167 м²
309 объектов 309
Сдача в: 2023
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Премиум-класс прямо на берегу Москвы-реки, с прямым выходом на набережную и потрясающими панорамными видами! На Шелепихинской набережной, расположен причал для речных трамваев. Вам станет доступна единственная столичная транспортная артерия, на которой никогда нет пробок: 20 минут до Москва-Сити, да еще и с вдохновляющими видами по пути. Входные группы домов – это индивидуальные дизайн-проекты, посвященные трем главным местам в жизни Лермонтова: Тарханам, Петербургу и Кавказу, которые объединяют сочетание эстетики и комфорта. Бурная жизнь соседей больше не сможет нарушить ваш покой, а к вам никто не постучит, если вы захотите прибавить громкость в любимом музыкальном треке или Ваши дети захотят устроить ночную пробежку! Живите только по своим правилам. В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с “Умной квартирой” голосом; Можете легко расширить “базовый пакет” и подключить дополнительные опции и устройства, чтобы из любой точки мира управляй работой бытовых приборов и систем, например: включайте разогрев ужина; регулируйте яркость яркость света; регулируйте громкость музыки; настраивайте работу теплых полов; Транспортная доступность: В 50 м до новой станции метро «Звенигородская». Вторая улица от ЦАО и соседство с Москва-Сити. Все виды общественного транспорта, в том числе речные трамвайчики, в пешей доступности. Внутренняя инфраструктура: Основная артерия жизни квартала - центральный бульвар. Вы с радостью обнаружите, что путь до престижных школ и вузов, развлечений и магазинов сжался до нескольких минут езды на машине.
Жилой комплекс ЖК Архитектор
Жилой комплекс ЖК Архитектор
район Коньково, Россия
от
€145,491
Площадь 30–252 м²
199 объектов 199
Сдача в: 2023
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. Вы всегда сможете увидеть, кто звонит в домофон. В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с“Умной квартирой” голосом; Можете легко расширить “базовый пакет” и подключить дополнительные опции и устройства, чтобы из любой точки мира управляй работой бытовых приборов и систем. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют! Под башнями расположился трехуровневый паркинг на 670 машино-мест с прямым доступом из квартир любого подъезда. По периметру паркинга предусмотрена гостевая парковка на 30 мест. Транспортная доступность: До метро «Калужская» - 12 минут пешком, 14 минут (7 км) до ТТК, 9 минут (6 км) до МКАД, 18 минут (11 км) до Садового кольца. В шаговой доступности до Воронцовского парка Внутренняя инфраструктура: В ЖК продуманная, богатая инфраструктура из трех зон. В основной входной группе сконцентрированы все блага современного мегаполиса: супермаркет, ресторан, фитнес-клуб, аптеки, салоны красоты и кофейня. Под шумные детские игры отведен нижний уровень, мы предусмотрели игры как для самых маленьких, так и для деток постарше. Для досуга взрослых есть места для спорта, занятий йогой, шезлонги и деревянные террасы для отдыха.
Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Москва, Россия
от
€281,133
Площадь 34–123 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2024
Агентство: One Moscow
Glorax Aura Белорусская — представительский проект премиум-класса в районе Ленинградского проспекта от федерального девелопера GloraX. Клубный формат дома обеспечивает резидентам эксклюзивное качество жизни и все преимущества единой успешной социальной среды.  Современная доминанта исторического центра столицы, идеальная синергия архитектурных традиций и прогрессивных городских мотивов, классический взгляд на роскошь и комфорт. Камерность здесь гармонично соседствует с динамичным ритмом мегаполиса.  Клубный дом Glorax Aura Белорусская находится в центральной части города, всего в 10 минутах езды от Кремля и Манежной площади. Классическая архитектура разработана международным бюро MLA+. Ностальгия по прошлому и уважение к традициям позволили нам дополнить многогранный облик Москвы выдающимся образцом архитектуры XX века.  Камерный внутренний двор со стеной с водопадом, лобби по эксклюзивному дизайн-проекту, развитая инфраструктура центрального района с ресторанами высокой кухни, элитными бутиками и модными торговыми центрами, театрами и музеями, салонами красоты и фитнес-центрами создают идеальные условия для жизни. А инновационные инженерные системы, которыми оснащен дом, обеспечивают жителям приватность и полную безопасность. Наслаждайтесь премиальным качеством жизни и преимуществами элитной и благополучной среды, покрывающей все потребности современных жителей столицы. Успешные и яркие личности живут здесь! Все для жизни, достойной Вас:  Элитный клубный дом на 183 апартамента Расположение в районе Ленинградского проспекта в 10 минутах от станции метро Белорусская Престижное северо-западное направление, деловой и культурный центр Москвы Строгая и классическая архитектура от международного бюро MLA+  Камерный внутренний двор по авторскому дизайн-проекту от английского бюро AEDAS Окна панорамного типа, эркерные окна Лобби (с камином и минибаром) и входные группу по эксклюзивному дизайнерскому проекту от английского бюро AEDAS Фитнес-зал для индивидуальных и групповых занятий только для резидентов Трехуровневый подземный паркинг на 136 м\м с пунктами подкачки шин и зарядками для электромобилей Умный дом и Умная квартира — современные инженерные системы, обеспечивающие приватность и безопасность Разнообразие планировок от эргономичных студий 31 кв.м. до просторных апартаментов 122 кв.м. Пентхаусы площадью 145-165 кв.м. Все апартаменты с отделкой White box Безопасность: закрытая территория, вход по Face ID, въезд в паркинг по гос.номеру
Жилой квартал Южные сады
Жилой квартал Южные сады
Москва, Россия
от
€108,528
Площадь 22–188 м²
634 объекта 634
Сдача в: 2024
Лето живёт на юге На юго-западе Москвы, в окружении парков, вырастет новый район «Южные сады». От его названия веет теплом и ароматом цветущих деревьев. Расслабленную атмосферу юга здесь создадут тёплые оттенки и натуральные материалы покрытий, разнообразие плодовых и вечнозелёных деревьев, живые изгороди и эстетика средиземноморского сада. В домах с выразительной пластикой фасадов – большой выбор форматов квартир, от студий до просторных 3-х комнатных с кухней-гостиной. Отсюда легко доехать в центр города на любом виде транспорта. На первых этажах откроются магазины, кафе с летними террасами, фитнес-залы и салоны красоты. пешая доступность 3 станций метро удобный выезд на трассу СБВ благоустройство «Сады Средиземноморья» московская прописка школы и детские сады района Южное Бутово квартиры с террасой
Жилой комплекс ЖК Sky Garden
Жилой комплекс ЖК Sky Garden
Москва, Россия
от
€124,725
Площадь 27–110 м²
111 объектов 111
Сдача в: 2025
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Sky Garden расположен в районе Покровское-Стрешнево. На территории этого района шумит листвой одноименный парк. Зеленый живописный район, реки и каналы поблизости, чистый свежий воздух из подмосковных листов - идеальное место, чтобы ощутить себя частью природы. При этом развитая образовательная, социальная и транспортная инфраструктура оставят вам все преимущества жизни в мегаполисе. Sky Garden - идеальный баланс между природной и городской средой. Транспортная доступность: Всего в 12 минутах пешком до м. Тушинская и 15 минутах до станции "Тушинская" МЦД. На автомобиле: 2 км до Волоколамского шоссе, 2,5 км до МКАД и 15 км до Садового кольца Внутренняя инфраструктура: К вашим услугам современные игровые площадки: тут ваши дети с удовольствием смогут лазить по бревнам, штурмовать горки и стараться не промокнуть, бегая под струями фонтана. В Sky Garden полно возможностей как для совсем маленьких, так и для взрослых. Предусмотрены активности: мастер классы по йоге на английском газоне, воркаут- площадка, велопарковки. Также в вашем распоряжении на территории комплекса будут: поликлиника, аптека, супермаркет, зона для отдыха, сухой фонтан и площадка для подростков. Пространство для работы, оборудованное кофепоинтом и удобными переговорными. Также к вашим услугам кафе и рестораны в коммерческом кластере. Игровая комната, расположенная в центральном лобби, оборудована двухэтажным комплексом, мягкими татами, книжками и играми, способными увлечь ребятню В каждом подъезде на минус первом этаже оборудованы комнаты для хранения взрослых и детских велосипедов, колясок и самокатов Вкуснейшая горячая выпечка, ресторан с любимыми блюдами, надежная мастерская по ремонту обуви, художественная или спортивная секция для ребенка, фитнес или йога для вас, а также всё, что вам нужно для повседневной жизни - есть в нескольких минутах от вашего подъезда Внутри проекта расположена парковая территория площадью 3,5 га с игровыми и спортивными площадками, зонами для отдыха, центральной площадью, сухим фонтаном и декоративным прудом. Прилегающая набережная благоустроена для неспешных прогулок и отдыха у воды Мы создали все условия, чтобы вы могли себя поддерживать в отличной физической форме: площадка для воркаута на свежем воздухе, зона для занятий йогой, спортивные студии, отдельная инфраструктура для любителей велоспорта и живописные маршрутры для любителей бега
Апарт - отель Королева, 13
Апарт - отель Королева, 13
Москва, Россия
от
€108,478
Площадь 45–56 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Агентство: One Moscow
Жилые апартаменты бизнес-класса «Королева 13» для тех, кто живет и работает в районе Останкино и любит эту локацию. Десятиэтажный дом на 205 апартаментов предлагает будущим жителям уникальные форматы квартир, включая 4 пентхауса с террасами, 2 из которых двухуровневые. Объект находится в живописной эко-локации: Останкинский парк — в 5 минутах ходьбы, Останкинский пруд — в 3-х минутах, музей-усадьба Останкино и Останкинский дворец — в 10 минутах. Особенности: дополнительный шумоизоляционный слой на стенах и потолке, «плавающие» полы, поглощающие вибрацию и колебания современная система Умный дом, позволяющая автоматизировать и оптимизировать быт На втором этаже расположится клабхаус с детской комнатой, кинотеатром и переговорной собственный фитнес зал с бассейном и патио многоэтажный механизированный паркинг с мойкой для владельцев авто, гостевой паркинг эксплуатируемая кровля с террасами – микс из рабочих и лаундж зон на свежем воздухе во входных группах – зоны ресепшен контроль доступа, видеонаблюдение по периметру комплекса и в местах общего пользования, связь 24/7 с диспетчерской и управляющей компанией Рядом с домом расположены такие достопримечательности, как Останкинский дворец, Храм Живоначальной Троицы в Останкине, Дом-музей академика С.П. Королёва (музей космонавтики), ВДНХ, Останкинская телебашня, Музей телевизионного искусства. Из ближайших кафе и ресторанов можно отметить кафе «Академия», фудкорт ВДНХ, знаменитые пончики на 1-ой Останкинской улице, ресторан «Оттепель» и семейное кафе «Ферма» на ВДНХ. Хорошо провести время можно в библиотеке на ул. Аргуновской, развлечься со своей семьей и друзьями на ВДНХ (вейк-парк, коворкинг, кафе и книжный магазин в Павильоне книги, VR), а также на катке в Гончаровском парке.
Жилой квартал Скандинавия
Жилой квартал Скандинавия
Коммунарка, Россия
от
€115,093
Площадь 20–153 м²
2 111 объектов 2111
Сдача в: 2022
Искусство счастливой жизни В основе проекта – стиль жизни стран Северной Европы, которые стабильно лидируют в «рейтингах счастья». ЖК «Скандинавия» строится на границе Бутовского лесопарка в экологически благоприятной юго-западной части Москвы — для тех, кто выбирает для себя и своей семьи комфорт мегаполиса, но жить предпочитает в окружении природы. Главная идея — баланс жилья и сервисов, транспортной доступности и комфортной удалённости от трасс, шумных зон для активных видов отдыха и уютных зелёных островков для созерцания и релаксации. 5 детских садов и 1 школа открыты планировки для семей московская прописка Бутовский лесопарк 1610 га 6 детских садов и 3 школы проектируются и строятся 100 га городских и парковых пространств
Жилой комплекс Portland
Жилой комплекс Portland
Москва, Россия
от
€145,800
Площадь 25–117 м²
9 объектов 9
Сдача в: 2025
Агентство: One Moscow
Portland - прибрежный квартал из 8 домов высотой до 29 этажей с квартирами бизнес-класса, расположенный в районе Печатники, на Южнопортовой улице Архитектурный проект «PORTLAND» разработало бюро De Architekten Cie. Комплекс состоит из 2 очередей. В каждой по 4 башни, объединенных между собой торговыми галереями, образующими тихие дворы. Ступенчатые фасады облицованы бетонной плиткой, клинкерным кирпичом. В дизайнерском лобби круглосуточно работает консьерж служба. В жилом комплексе «PORTLAND» предложено множество планировочных решений европейского формата, на последних этажах расположены пентхаусы. Часть квартир сдается без стен, а часть с подчистовой отделкой. Высота потолков от 3,1 до 4 метров. Есть возможность объединения квартир. В проекте главным украшением квартиры стали живописные виды на Москву-реку.  Жилой комплекс «PORTLAND» имеет развитую инфраструктуру. Проект благоустройства внутреннего двора и набережной разработали специалисты бюро West 8. На закрытой территории обустроены детские площадки для разных возрастов, 3 воркаут-зоны, площадка для игры в баскетбол и площадка для выгула собак. В проекте предусмотрен сад на крыше стилобатной части, с которого можно спуститься прямо во двор. Вдоль воды обустроены променады для спокойных прогулок. На всей территории комплекса установлены современные системы безопасности, подключены домофоны, ведется круглосуточное видеонаблюдение. Для владельцев автомобилей оборудован охраняемый подземный паркинг. Есть кладовые для хранения сезонных вещей. Жилой комплекс «PORTLAND» расположен в северной части района Печатники на берегу Москвы-реки в акватории Южного речного порта. Здесь находится самая протяженная береговая линия реки в городе — 13 километров. Вокруг территории Южного порта находится более десятка торговых центров и супермаркетов. В пешей доступности есть все для комфортной жизни: фитнес-клубы, рестораны, кафе, бьютисалоны, компании сферы услуг и многое другое. В ближайшем окружении находятся разнообразные парки. 
Жилой комплекс ЖК «Режиссер»
Жилой комплекс ЖК «Режиссер»
Северо-Восточный административный округ, Россия
от
€224,649
Площадь 36–174 м²
83 объекта 83
Сдача в: 2023
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Расположение корпусов комплекса в виде трехконечной звезды, а также разная высотность корпусов позволили сохранить отличные виды практически для всех квартир, находящихся выше уровня деревьев. Тем более видовые характеристики района вдохновляют на достижение новых горизонтов. В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с “Умной квартирой” голосом. А наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! Транспортная доступность: До метро «Проспект мира» - 3 минуты пешком, 4 минуты до СВХ, 9 минут до ТТК, 11 минут до МКАД, 12 минут до Садового кольца Внутренняя инфраструктура: Внешняя территория комплекса условно делится на три зоны. Основная входная группа представляет собой открытую зону коммерческих помещений (кофейня, аптека, салон красоты). В закрытой зоне внутреннего двора время течет как в замедленной съемке. Скамейки, шезлонги, пуфы, садовые качели приглашают расслабленно провести часок-другой наедине с собой или в небольшой компании. В восточной части территории расположены игровые площадки для детей разных возрастов, а также спортивные площадки. Авторам проекта архитектурному бюро ICube удалось воссоздать атмосферу детских фильмов!
Жилой комплекс Форст
Жилой комплекс Форст
Москва, Россия
от
€204,248
Площадь 28–136 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: One Moscow
Проект «FORST» расположен в живописном месте Москвы вблизи Симоновской набережной. По данным официального сайта проект состоит из пяти корпусов на 808 квартир. Некоторые квартиры оборудованы терассами Внутренний двор благоустроен и имеет все необходимое для комфортного времяпровождения: прогулочные дорожки, зоны для детских развлечений и места для отдыха взрослого населения. Авторская архитектура, стильные лобби, подземный паркинг, собственный детский сад — все это будет радовать жителей нового проекта «FORST».
Жилой комплекс ЖК Sydney Prime
Жилой комплекс ЖК Sydney Prime
Северо-Западный административный округ, Россия
от
€386,511
Площадь 47–145 м²
24 объекта 24
Сдача в: 2024
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Премиум-класс прямо на берегу Москвы-реки, с прямым выходом на набережную и потрясающими панорамными видами! На Шелепихинской набережной, расположен причал для речных трамваев. Вам станет доступна единственная столичная транспортная артерия, на которой никогда нет пробок: 20 минут до Москва-Сити, да еще и с вдохновляющими видами по пути. Вы почувствуете, каким свежим может быть дыхание ветра! Все, что вам нужно для комфортной жизни мы уже предусмотрели внутри нашей инфраструктуры! Точки питания на любой вкус и случай: каждое заведение со своей изюминкой и порадует вас отменным качеством кухни и сервиса! Вы с радостью обнаружите, что путь до престижных школ и вузов, развлечений и магазинов сжался до нескольких минут езды на машине. Sydney Prime занимает первую береговую линию и в 10-ти минутах на машине от Москва-Сити. Cтатусность локации Sydney Prime не исчерпывается близостью к историческому и финансовому центрам Москвы. Транспортная доступность: Сбалансированная локация – Новорижское шоссе и Кремль в 15-ти минутах на машине. В 500 м до новой станции метро «Звенигородская». Первая береговая линия Москвы-реки. Внутренняя инфраструктура: Центральный линейный парк площадью 1,5 га – это основная артерия квартала. Здесь расположены фудхолл и развлекательный семейный центр, рестораны и кафе с летними верандами, событийная площадка для мероприятий, выставок и ярмарок, плейхаб для детей от 6 лет, селфи-поинт с символом Сиднея.
Жилой комплекс Примавера
Жилой комплекс Примавера
Москва, Россия
от
€274,920
Площадь 41–101 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: One Moscow
Клубный город на реке Primavera расположен на одной из самых живописных береговых линий на северо-западе Москвы. Квартиры с непревзойденными видами на реку позволят любоваться солнцем и водой одновременно, а первая линия всегда останется первой.
Жилой комплекс Испанские кварталы
Жилой комплекс Испанские кварталы
поселение Сосенское, Россия
от
€115,093
Площадь 20–107 м²
12 объектов 12
Сдача в: 2022
Уголок Барселоны в Москве «Испанские кварталы» – обособленный и тихий жилой комплекс с хорошей транспортной доступностью в НАО Москвы. Сейчас строится второй район проекта с жилыми домами комфорт- и бизнес-класса, магазинами, кафе, бытовыми сервисами, детскими садами и крупным образовательным комплексом. Для отдыха, прогулок и общения жителей в нём появятся пешеходный бульвар и собственная благоустроенная набережная с удобными спусками к воде, местами для спокойного и активного отдыха. Первый район, где уже построены все жилые дома и работает инфраструктура, в 2020 году стал «Лучшим реализованным проектом в области строительства домов повышенной комфортности» – по результатам открытого голосования на портале «Активный гражданин». благоустроенная набережная пруда новые школы и детские сады 5 стилей отделки и white box московская прописка дома бизнес- и комфорт-класса удобные планировки и форматы квартир
Жилой квартал Прокшино
Жилой квартал Прокшино
поселение Сосенское, Россия
от
€113,449
Площадь 19–165 м²
3 467 объектов 3467
Сдача в: 2022
Живи! Работай! Отдыхай! Жилой район «Прокшино» строится на берегу большого пруда, в 500 метрах от действующей станции метро. Береговая линия пройдёт вдоль домов почти на протяжении километра. Рядом появятся крупный бизнес-квартал с торговым центром и спортивно-событийный кластер с горнолыжным склоном. В основе проекта – ваши мечты. Гулять вечерами по набережной. Утром, не спеша, идти по красивому мосту на работу. Любоваться водной гладью и отражением звёзд с собственного балкона. Приглашать друзей на пикник или кататься всей семьёй на лыжах. Жить в эпицентре событий и… в стороне от суеты. Мы создаём пространство, где каждый сможет сказать: «Здесь всё про меня!» 500 м до метро «Прокшино» школы и детские сады редкие форматы и функциональные планировки благоустроенная набережная московская прописка горнолыжный курорт

Новая недвижимость в Москве: выгодное вложение средств в будущее

Москва — многонациональная столица России и крупнейший город, в котором есть все для комфортной жизни и отдыха. Мегаполис также хорошо подходит для выстраивания карьеры и получения качественного образования. Все вместе это делает Москву одним из самых желанных городов в РФ для переезда на ПМЖ.

Какую недвижимость лучше купить в российской столице?

Наиболее привлекательным и перспективным жильем в Москве считаются новостройки. Это многоквартирные жилые комплексы, построенные из кирпича, бетона или монолита. Многие из них были возведены в центре на месте старых домов (сталинок и хрущевок), другие — на окраинах или в пригороде. Такой тип недвижимости отличается большими планировками и наличием встроенных умных технологий, которые делают проживание в квартирах более комфортным и безопасным.

Все новостройки в Москве подразделяются между собой на 4 класса: эконом, комфорт, бизнес и элит. Первые 3 варианта — это стандартные новые дома с хорошо выполненным ремонтом и всеми необходимыми коммуникациями. Жилье категории элит значительно отличается от них, предлагая роскошные апартаменты с дорогой отделкой и оригинальными планировками.

Что дает покупка квартиры в новостройке в Москве?

Преимущества, которые получает владелец столичного жилья, очевидны:

  • престижная московская прописка;
  • проживание в крупном европейском мегаполисе с насыщенной культурной жизнью;
  • высокий уровень сервиса: современные новостройки в Москве — это целые комплексы, в которых есть фитнес-центры, салоны красоты и другие инфраструктурные объекты;
  • возможность зарабатывать на купленной квартире за счет ее сдачи в аренду.

Покупка жилья в новостройках в Москве — это также беспроигрышная инвестиция в будущее, учитывая тот факт, что новая недвижимость ежегодно растет в стоимости на 10-15%. При таком раскладе владелец всегда сможет продать квартиру за ту же сумму или дороже. Особым спросом у покупателей на платформе Realting. com пользуются жилые комплексы в Москве, расположенные в развитых в плане инфраструктуры районах.

Стоимость жилья

Цены на новую недвижимость в российской столице варьируются в зависимости от ее класса. За эконом-, комфорт- и бизнес-класс на платформе Realting. com продавцы просят от 2000 до 4000 евро за «квадрат». Элитное жилье может стоить в 2 раза дороже. На стоимость объектов также влияет их месторасположение и наличие ремонта.

Купить жилье в московских новостройках можно не только за наличные, но и в ипотеку. Банки РФ охотно кредитуют как россиян, так и иностранных граждан. Уточнять возможность приобретения недвижимости в ипотеку необходимо напрямую у застройщиков или владельцев квартир.

Realting.com
Перейти