Химки, Россия

от €60,236

25–85 м² 116

Сдача в: 2025

Расположение комплекса: ЖК 1-й Шереметьевский расположен в самом центре Подрезково, от него всего 6 минут пешком до одноименной станции ж/д и планируемой к открытию МЦД-3. В комплексе яркие и уютные, лобби, большая колясочная, лапомойка. Благодаря гостевому санузлу на 1 этаже прогулки станут по-настоящему долгими. Два лифта — пассажирский и грузовой.Во всех корпусах «1-го Шереметьевского» там устроены кладовые, а в корпусах 3-5 есть подземный паркинг. В ЖК 1-й Шереметьевский разнообразие площадей и планировок. Большие кухни-гостиные: в них два окна или больше. Во всех квартирах площадью от 40 кв.м. и выше спроектировано 2 санузла. Большие остекленные лоджии с отделкой. Система «Умная квартира», реализованная в «1-м Шереметьевском». В каждой квартире установлены датчики протечек и запорные вентили с электроприводом, которые самостоятельно перекрывают воду в случае аварии. Мобильное приложение управляет группами электропотребителей: даже если вы забыли утюг включенным, можно обесточить его дистанционно. Транспортная доступность: - Общественный транспорт: До ближайших станций метро — Планерной и Войковской — около 40-50 минут на автобусе. 6 минут до ЖД станции «Подрезково» (МЦД-3) - Личный автотранспорт: Удобный выезд на Ленинградское шоссе позволяет быстро добираться до МКАДа и в центр Москвы, до платной трассы М11 и в аэропорт «Шереметьево». 3 минуты до Ленинградского ш. 10 минут до платной трассы М11 15 минут до МКАД 20 минут до ст. м Войковская 25 минут до ст. м Планерная Внутренняя инфраструктура: «1-й Шереметьевский» не только сокращает время, которое вы будете проводить в дороге. Но и предпринимает многое, чтобы вы меньше ездили и чаще ходили. На первых этажах корпусов разместятся фрешмаркеты и пункты выдачи маркетплейсов, салоны красоты и химчистки, кофейни и пекарни — всё, что необходимо изо дня в день, но не заслуживает отдельной поездки на машине или такси. В квартале будут построены собственные школа и детский сад. Школа рассчитана на 1100 учеников. В ней будут 25-метровый бассейн и просторный атриум, медиатека. Детский сад рассчитана на 400 малышей. Здесь стильный дизайн и комфортные группы, большой физкультурный зал и просторный зал для занятия музыкой. Дворы без машин. Безопасные детские площадки. Вдоль корпусов организованы зоны тихого отдыха: детский гомон с далеких каруселей и горок не достигнет окон жителей. В квартале спроектирован закольцованный веломаршрут с понятной навигацией и парковками для двухколесного транспорта.