Расположение комплекса:
ЖК 1-й Шереметьевский расположен в самом центре Подрезково, от него всего 6 минут пешком до одноименной станции ж/д и планируемой к открытию МЦД-3.
В комплексе яркие и уютные, лобби, большая колясочная, лапомойка. Благодаря гостевому санузлу на 1 этаже прогулки станут по-настоящему долгими. Два лифта — пассажирский и грузовой.Во всех корпусах «1-го Шереметьевского» там устроены кладовые, а в корпусах 3-5 есть подземный паркинг.
В ЖК 1-й Шереметьевский разнообразие площадей и планировок. Большие кухни-гостиные: в них два окна или больше. Во всех квартирах площадью от 40 кв.м. и выше спроектировано 2 санузла. Большие остекленные лоджии с отделкой.
Система «Умная квартира», реализованная в «1-м Шереметьевском». В каждой квартире установлены датчики протечек и запорные вентили с электроприводом, которые самостоятельно перекрывают воду в случае аварии. Мобильное приложение управляет группами электропотребителей: даже если вы забыли утюг включенным, можно обесточить его дистанционно.
Транспортная доступность:
- Общественный транспорт:
До ближайших станций метро — Планерной и Войковской — около 40-50 минут на автобусе.
6 минут до ЖД станции «Подрезково» (МЦД-3)
- Личный автотранспорт:
Удобный выезд на Ленинградское шоссе позволяет быстро добираться до МКАДа и в центр Москвы, до платной трассы М11 и в аэропорт «Шереметьево».
3 минуты до Ленинградского ш.
10 минут до платной трассы М11
15 минут до МКАД
20 минут до ст. м Войковская
25 минут до ст. м Планерная
Внутренняя инфраструктура:
«1-й Шереметьевский» не только сокращает время, которое вы будете проводить в дороге. Но и предпринимает многое, чтобы вы меньше ездили и чаще ходили.
На первых этажах корпусов разместятся фрешмаркеты и пункты выдачи маркетплейсов, салоны красоты и химчистки, кофейни и пекарни — всё, что необходимо изо дня в день, но не заслуживает отдельной поездки на машине или такси.
В квартале будут построены собственные школа и детский сад. Школа рассчитана на 1100 учеников. В ней будут 25-метровый бассейн и просторный атриум, медиатека. Детский сад рассчитана на 400 малышей. Здесь стильный дизайн и комфортные группы, большой физкультурный зал и просторный зал для занятия музыкой.
Дворы без машин. Безопасные детские площадки. Вдоль корпусов организованы зоны тихого отдыха: детский гомон с далеких каруселей и горок не достигнет окон жителей. В квартале спроектирован закольцованный веломаршрут с понятной навигацией и парковками для двухколесного транспорта.
Расположение комплекса:
В концепции благоустройства гармонично сочетаются черты двух городов. Территорию комплекса пронизали стрелы прогулочных бульваров, уменьшенные копии петербургских проспектов. Стремимся, чтобы каждый элемент ЖК был продуман, наполнен комфортом и заботой для всех жителей, включая четырехлапых. "В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с “Умной квартирой” голосом; Можете легко расширить “базовый пакет” и подключить дополнительные опции и устройства, чтобы из любой точки мира управляй работой бытовых приборов и систем, например: включайте разогрев ужина; регулируйте яркость яркость света; регулируйте громкость музыки; настраивайте работу теплых полов.
Транспортная доступность:
15 минут пешком до станции Молжаниново (Планерная), МЦД3. Всего в 7 км от МКАД по Ленинградскому шоссе, сразу после пересечения с Международным шоссе.
Внутренняя инфраструктура:
Для детских игр и отдыха взрослых в квартале предусмотрено множество вариантов уютных московских двориков. Детские зоны отделены от взрослых, спортивные площадки и зоны воркаута с их шумными играми вынесены за пределы дворов. В обустройстве всех зон использованы только экологичные материалы. Оборудование для игровых площадок разрабатывалось с привлечением детских психологов. Для любителей велосипедов проложены велодорожки, ведущие к живописным прудам. Если же вам нужно в магазин, аптеку, а может, просто захотелось посидеть с семьей или друзьями в кафе по соседству – все необходимое расположено на первых этажах зданий с внешней стороны комплекса.