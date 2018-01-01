Расположение комплекса:
Сочетание свободного перемещения по внутреннней территории без машин и ощущения абсолютной безопасности благодаря надежным ограждениям - вот что отличает ЖК ""Южная Битца. На территории комплекса созданы все условия как для активного образа жизни, так и для спокойного времяпрепровождения. Свободно перемещайтесь по внутренней территории в безбарьерной среде!
Продуманное зонирование во дворах позволяет отделить тихие зоны для родителей со спящими младенцами и тех, кто хочет почитать на свежем воздухе, от шумных игровых зон. Игровые зоны учитывают возраст детей. Площадки для детей старшего возраста вынесены за пределы дворов. Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. А наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире!
Транспортная доступность:
В 3 км от МКАД в нескольких минутах езды до трех станций метро: "Аннино", "Бульвар Дмитрия Донского", "улица Старокочаловская" и станции МЦД2 - жд Бутово.
Внутренняя инфраструктура:
Для жителей жилого района «Южная Битца» доступна развитая инфраструктура близлежащих московских районов Чертаново, Южное, Бирюлёво Западное, Северное Бутово и Южное Бутово. Множество образовательных учреждений, объекты здравоохранения, торговые и развлекательные центры, кинотеатры, кафе, рестораны, парки.
Уголок Барселоны в Москве
«Испанские кварталы» – обособленный и тихий жилой комплекс
с хорошей транспортной доступностью в НАО Москвы.
Сейчас строится второй район проекта с жилыми домами комфорт-
и бизнес-класса, магазинами, кафе, бытовыми сервисами, детскими садами и крупным образовательным комплексом.
Для отдыха, прогулок и общения жителей в нём появятся пешеходный бульвар и собственная благоустроенная набережная с удобными спусками к воде, местами для спокойного и активного отдыха.
Первый район, где уже построены все жилые дома и работает инфраструктура, в 2020 году стал «Лучшим реализованным проектом
в области строительства домов повышенной комфортности» –
по результатам открытого голосования на портале «Активный гражданин».
благоустроенная набережная пруда
новые школы и детские сады
5 стилей отделки и white box
московская прописка
дома бизнес- и комфорт-класса
удобные планировки и форматы квартир
«Природа Карелии» на юго-западе Москвы
Компактный ЖК «Белые ночи» из восьми монолитных корпусов расположен на границе с живописным Бутовским лесопарком (1610 га). Главное общественное пространство – парковая зона в стилистике «Природа Карелии». В благоустройстве дворов и уютного сквера используются характерные для российского севера растения, натуральные материалы, качественное игровое и спортивное оборудование.
В 100 метрах от домов заканчивается строительство образовательного комплекса «Формула»: школы на 550 учеников и детского сада на 150 малышей. На первых этажах домов расположены торговые, бытовые и сервисные объекты. Здесь появятся: летний кинотеатр под открытым небом, стадион, велодорожки, места для отдыха, прогулочные зоны и лыжные трассы на территории лесопарка.
образовательный комплекс: школа и детский сад
удобный выезд на СБВ и на МКАД
магазины, салоны красоты, клиники
московская прописка
всё для спорта и отдыха
400 м до ст. метро «Новомосковская» (2023 г.)
ЖК Соло — проект высотной застройки в Центральном районе Калининграда. Современная архитектура, подземный паркинг, близость к центру города, опытный застройщик и комфортные планировки — слагаемые хорошего дома в будущем.