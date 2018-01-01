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Южная Битца

Юго-Западный административный округ, Россия
от
€55,376
;
50
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
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О комплексе

Расположение комплекса: Сочетание свободного перемещения по внутреннней территории без машин и ощущения абсолютной безопасности благодаря надежным ограждениям - вот что отличает ЖК ""Южная Битца. На территории комплекса созданы все условия как для активного образа жизни, так и для спокойного времяпрепровождения. Свободно перемещайтесь по внутренней территории в безбарьерной среде! Продуманное зонирование во дворах позволяет отделить тихие зоны для родителей со спящими младенцами и тех, кто хочет почитать на свежем воздухе, от шумных игровых зон. Игровые зоны учитывают возраст детей. Площадки для детей старшего возраста вынесены за пределы дворов. Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. А наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! Транспортная доступность: В 3 км от МКАД в нескольких минутах езды до трех станций метро: "Аннино", "Бульвар Дмитрия Донского", "улица Старокочаловская" и станции МЦД2 - жд Бутово. Внутренняя инфраструктура: Для жителей жилого района «Южная Битца» доступна развитая инфраструктура близлежащих московских районов Чертаново, Южное, Бирюлёво Западное, Северное Бутово и Южное Бутово. Множество образовательных учреждений, объекты здравоохранения, торговые и развлекательные центры, кинотеатры, кафе, рестораны, парки.

Дополнительно

  • Охрана
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2021
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
25
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 22.9 – 45.3
Цена за м², EUR 1 794 – 2 807
Цена квартиры, EUR 57 467 – 106 453
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 43.9 – 71.9
Цена за м², EUR 1 663 – 2 414
Цена квартиры, EUR 87 245 – 147 765
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 64.1 – 86.2
Цена за м², EUR 1 623 – 2 232
Цена квартиры, EUR 108 792 – 180 200
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 89.6 – 109.1
Цена за м², EUR 1 568 – 2 106
Цена квартиры, EUR 145 663 – 212 695
Местонахождение новостройки
Юго-Западный административный округ, Россия

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Южная Битца
Юго-Западный административный округ, Россия
от
€55,376
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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