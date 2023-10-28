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Продажа новостроек в Коммунарка

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Жилой квартал Скандинавия
Жилой квартал Скандинавия
Коммунарка, Россия
от
€114,922
Площадь 20–168 м²
3 081 объект 3081
Сдача в: 2022
Искусство счастливой жизни В основе проекта – стиль жизни стран Северной Европы, которые стабильно лидируют в «рейтингах счастья». ЖК «Скандинавия» строится на границе Бутовского лесопарка в экологически благоприятной юго-западной части Москвы — для тех, кто выбирает для себя и своей семьи комфорт мегаполиса, но жить предпочитает в окружении природы. Главная идея — баланс жилья и сервисов, транспортной доступности и комфортной удалённости от трасс, шумных зон для активных видов отдыха и уютных зелёных островков для созерцания и релаксации. 5 детских садов и 1 школа открыты планировки для семей московская прописка Бутовский лесопарк 1610 га 6 детских садов и 3 школы проектируются и строятся 100 га городских и парковых пространств
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