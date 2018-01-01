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ЖК «Римский»

Развилка, Россия
от
€55,471
;
50
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
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О комплексе

Расположение комплекса: Архитекторы позаботились, чтобы красота и комфорт стали частью повседневной жизни жителя Римского квартала. Входные группы индивидуальны, однако в дизайне каждой угадывается итальянская любовь к декоративности и качественным отделочным материалам. Мы заботимся о свободном пространстве в вашей квартире, поэтому наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! На нижнем уровне комплекса проходят проезды, соединяющие весь квартал и расположены парковки. Дизайн подземных парковок с белоснежными колоннами вызывает ассоциации с историческим культурным слоем романской эпохи. Поэтому даже здесь вас не будет покидать ощущение особого места. Кладовые помещения находятся в каждой секции, доступ к ним осуществляется на современном лифте МЭЛ с пониженным уровнем шума. Бурная жизнь соседей больше не сможет нарушить ваш покой, а к вам никто не постучит, если вы захотите прибавить громкость в любимом музыкальном треке или Ваши дети захотят устроить ночную пробежку! Живите только по своим правилам. Транспортная доступность: Всего 2 км от МКАД, 15 минут на транспорте до метро «Домодедовская» и «Марьино» Внутренняя инфраструктура: Жителей Римского квартала отличает неспешность. В самом деле, зачем спешить, если все необходимое в шаговой доступности? Школа и детские садики расположены внутри квартала. Это значительно экономит время по утрам и позволяет спокойно насладиться завтраком даже в будни. Разнообразные кафе станут традиционным местом семейных бранчей по выходным или вечерних посиделок с друзьями.

Дополнительно

  • Охрана
  • Паркинг
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
16
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 27.3 – 45.5
Цена за м², EUR 1 717 – 2 767
Цена квартиры, EUR 56 773 – 112 156
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 40.7 – 76.6
Цена за м², EUR 1 474 – 2 379
Цена квартиры, EUR 78 667 – 153 425
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 67.8 – 111.0
Цена за м², EUR 1 484 – 2 076
Цена квартиры, EUR 124 779 – 196 263
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 86.0 – 120.7
Цена за м², EUR 1 613 – 1 988
Цена квартиры, EUR 158 682 – 217 909
Местонахождение новостройки
Развилка, Россия

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ЖК «Римский»
Развилка, Россия
от
€55,471
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