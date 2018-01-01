ЖК «Римский»

Расположение комплекса:
Архитекторы позаботились, чтобы красота и комфорт стали частью повседневной жизни жителя Римского квартала. Входные группы индивидуальны, однако в дизайне каждой угадывается итальянская любовь к декоративности и качественным отделочным материалам. Мы заботимся о свободном пространстве в вашей квартире, поэтому наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! На нижнем уровне комплекса проходят проезды, соединяющие весь квартал и расположены парковки. Дизайн подземных парковок с белоснежными колоннами вызывает ассоциации с историческим культурным слоем романской эпохи. Поэтому даже здесь вас не будет покидать ощущение особого места. Кладовые помещения находятся в каждой секции, доступ к ним осуществляется на современном лифте МЭЛ с пониженным уровнем шума. Бурная жизнь соседей больше не сможет нарушить ваш покой, а к вам никто не постучит, если вы захотите прибавить громкость в любимом музыкальном треке или Ваши дети захотят устроить ночную пробежку! Живите только по своим правилам.
Транспортная доступность:
Всего 2 км от МКАД, 15 минут на транспорте до метро «Домодедовская» и «Марьино»
Внутренняя инфраструктура:
Жителей Римского квартала отличает неспешность. В самом деле, зачем спешить, если все необходимое в шаговой доступности? Школа и детские садики расположены внутри квартала. Это значительно экономит время по утрам и позволяет спокойно насладиться завтраком даже в будни. Разнообразные кафе станут традиционным местом семейных бранчей по выходным или вечерних посиделок с друзьями.
Расположение комплекса:
Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. Двор без машин, закрытое, безопасное, охраняемое место с удобным доступом для вашего авто, более чистый воздух и гарантированное место для стоянки - и это далеко не преимущества наличия подземного паркинга. А наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире!
«1-й Лермонтовский» расположился недалеко от уже сложившегося зеленого окружения – Люберецкого парка и Жулебинского лесопарка, переходящего в природно - исторический парк «Кузьминки». Если вы предпочитаете активный семейный отдых на свежем воздухе – в округе мест для него предостаточно. С востока он граничит со столичным районом Некрасовка. С северной стороны – с развитым современным микрорайоном «Красная Горка». Удачное расположение дарит жильцам возможность передвижения как на своем автомобиле, так и на общественном транспорте.
Транспортная доступность:
В шаговой доступности ж/д станция «Люберцы-1». 5 минут на автомобиле до станций метро «Некрасовка», «Котельники», «Лермонтовский проспект».
Внутренняя инфраструктура:
Свободно перемещайтесь по внутренней территории в безбарьерной среде! На территории комплекса созданы все условия как для активного образа жизни, так и для спокойного времяпрепровождения:
- игровые площадки для детей разного возраста.
- площадки воркаута, спортивные комплексы с зонами для детского и взрослого спорта.
- зоны отдыха с пешеходными дорожками и аллеями.
Также, к вашим услугам: 4 общеобразовательные школы, 7 детских садов, спортивные и танцевальные, школы, поликлиники, множество магазинов и супер-маркетов, включая Ашан и несколько крупных ТЦ в шаговой доступности.
ЖК Лето от одного из крупнейших застройщиков Калининграда — прекрасный вариант многоэтажной застройки в живописном месте и с богатыми характеристиками. Двор без машин и подземный паркинг — это премиальный комфорт. Набережная озера, вид из окон на это озеро, зелёный массив вокруг, как и вся необходимая инфраструктура.
Расположение комплекса:
Высокую заполняемость отеля обеспечивает хорошее расположение.
Дорога от аэропорта Шереметьево занимает не более 25 минут.
Рядом с комплексом расположились Открытие Банк Арена, Чкалов Арена, Крокус Сити Холл и Крокус Экспо.
Дорога до центра столицы занимает не более 20 минут.
Транспортная доступность:
В 3-5 минутах ходьбы от станций метро "Спартак" и "Тушино";
до Садового Кольца - 20 минут на автомобиле или за 15 мин на метро;
до МКАД - 2,9 км;
до ТТК - 9 км.
Внутренняя инфраструктура:
Номер в апарт-отеле - это выгодное вложение в недвижимость, позволяющие получать доход уже с первых месяцев владения. Поиск арендаторов и полное обслуживание номеров берет на себя отельный оператор.
Номера оснащены мебелью, кондиционером, бытовой техников, посудой, текстилем. Отельный оператор обеспечивает сервис 24/7.
Средний доход с номера составляет 65-80 тыс. руб. в месяц (при заполнении отеля на 70-80%).