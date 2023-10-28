Купить новостройки в Развилка, Россия

Квартиры в новых комплексах в Развилке: уютное жилье в Московской области

Развилка — компактный и очень уютный поселок на западе России. Располагается в Московской области в Ленинском городском округе. В поселке проживают порядка 10 тыс. человек. Главные преимущества этого городка: хорошо развитая инфраструктура и большой выбор квартир на любой вкус.

Какую недвижимость лучше купить в Развилке?

Местный рынок жилья предлагает большое количество типовых квартир в монолитных домах, построенных в прошлом веке. Однако для такой недвижимости характерны небольшие планировки и проблемы с отоплением из-за изношенности коммунальных систем. Поэтому местные жители и иностранцы стали чаще вкладывать средства в покупку квартир в новостройках в Развилке. Такой тип жилья, представленный на платформе Realting.com, отличается большой жилплощадью и не имеет проблем с подачей отопления, газа и воды благодаря новым инженерным системам.

В архитектурном плане новостройки в Развилке напоминают лучшие европейские жилые комплексы. Это целые пространства, спроектированные по типу «город в городе», на территории которых находятся не только сами дома, но также благоустроенные зоны отдыха и детские площадки. На первых этажах новостроек нередко располагаются пиццерии, фитнес-клубы и продуктовые магазины. Дизайн комплексов зачастую выполняется «под старину» в лучших традициях европейской архитектуры.

Стоит ли покупать апартаменты в новостройках в Развилке?

Российский поселок хорошо подходит для переезда на ПМЖ. Здесь созданы все необходимые условия для комфортного проживания:

работают супермаркеты, спортзалы и аптеки;

есть детские сады, школа и колледж;

функционируют парикмахерские и пункты автосервиса;

работают банкоматы и терминалы крупных российских банков.

Рынок труда в Развилке не стоит на месте. Местным заводам, супермаркетам и автосервисам регулярно требуются опытные специалисты. Добраться до работы из любого места можно за несколько минут: город отличается малыми размерами и продуманной транспортной развязкой.

Стоимость жилья в новостройках в Развилке от застройщика

Цены на квартиры в местных комплексах на платформе Realting.com варьируются от 1300 до 2600 евро за кв. метр. На стоимость влияет месторасположение дома, этаж и развитость инфраструктуры. В среднем цены на апартаменты в новостройках в Развилке в Ленинском районе растут на 5-7% ежегодно. Это позволяет владельцам выгодно перепродавать собственность.

В целом местная недвижимость больше подходит для личного проживания, чем для сдачи в аренду. Это обусловлено отсутствием туристического статуса у поселка. В Развилку приезжают в основном жить на долгое время или работать на местных предприятиях.