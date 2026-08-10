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Коммерческая недвижимость в Вирпазаре, Черногория

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 276 м² в Вирпазар, Черногория
Коммерческое помещение 276 м²
Вирпазар, Черногория
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 276 м²
Количество этажей 3
Ресторан на Скадарском озере в поселке Вирпазал На первой линии национального парка Скадарск…
$1,16 млн
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