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Коттеджи в Тиват, Черногория

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Тиват, Черногория
Коттедж 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Тиват, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 376 м²
Количество этажей 2
Продается прекрасный двухэтажный дом с участком в Тивате. Просторный дом площадью 376м2 н…
€480,000
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