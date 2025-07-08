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Долгосрочная аренда коттеджей в Светях-Стефане, Черногория

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1 объект найдено
Аренда виллы на год или помесячно в Свети-Стефан, Черногория
Аренда виллы на год или помесячно
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
#сдам #близикучи ID 427 🏡 Годовая аренда таунхауса в Близикучи 📐 Параметры: • Площад…
$4,712
в месяц
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Агентство
MONTE TOP Real Estate Montenegro
Языки общения
English, Русский, Српски
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