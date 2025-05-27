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Продажа офисных помещений в Сутоморе, Черногория

коммерческая недвижимость
27
отели
14
2 объекта найдено
Офис 39 м² в Сутоморе, Черногория
Офис 39 м²
Сутоморе, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Коммерческое помещение на преземле площадью 39м2, плюс терраса перед входом. Имеется кухня, …
$75,838
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Офис 66 м² в Сутоморе, Черногория
Офис 66 м²
Сутоморе, Черногория
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Продается нежилое помещение в Сутоморе, рядом со школой. Площадь - 66 м2 Этаж - подвал …
$96,014
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