Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Спуже, Черногория

2 объекта найдено
Коммерческое помещение в Спуж, Черногория
Коммерческое помещение
Спуж, Черногория
Izdaju se magacini, površine po 750 m², smještena na placu ukupne površine 5.500 m², uz magi…
$7,030
в месяц
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Коммерческое помещение в Спуж, Черногория
Коммерческое помещение
Спуж, Черногория
Izdaje se namjesten poslovni prostor, površine 120m2, uz glavnu saobraćajnicu u Spužu. Stru…
$937
в месяц
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
