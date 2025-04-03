Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Рожае
  4. Жилая

Жильё в Община Рожае, Черногория

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Grahovo, Черногория
Дом 2 комнаты
Grahovo, Черногория
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Дом с большим участком расположен в поселке Драгаль, в 15 км от побережья, недалеко от магис…
$71,744
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Община Рожае, Черногория

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов