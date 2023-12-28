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Количество комнат в Черногории

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2 объекта найдено
Комната 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Бар, Черногория
Комната 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Строящаяся квартира расположена в очень хорошем месте, недалеко от пляжа, начальной школы, г…
€117,600
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Комната 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тиват, Черногория
Комната 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/3
New Apartment is located on the 3rd floor of small luxury building in Luxury complex with fa…
€208,000
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Параметры недвижимости в Черногории

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