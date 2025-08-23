Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда студий с видом на море в Черногории

1 объект найдено
Студия 1 спальня в Петровац, Черногория
Студия 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2
Real Estate MontenegroFor rent: furnished studio apartment of 26m² in Petrovac.The studio is…
$410
в месяц
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
