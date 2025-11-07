Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Черногория
  3. Община Подгорица
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Общине Подгорица, Черногория

Подгорица
4
4 объекта найдено
Офис 191 м² в Подгорица, Черногория
Офис 191 м²
Подгорица, Черногория
Площадь 191 м²
Офисное помещение для аренды 191 м2, Capital Plaza, Подгорица
$5,254
$5,254
Офис 27 м² в Подгорица, Черногория
Офис 27 м²
Подгорица, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Это светлое офисное помещение площадью 27 м² идеально расположено в самом центре Подгорицы, …
$106,129
$106,129
Офис 155 м² в Подгорица, Черногория
Офис 155 м²
Подгорица, Черногория
Площадь 155 м²
Он расположен на самой оживленной улице Подгорицы под названием Школа и детский сад, америка…
$1,11 млн
$1,11 млн
Офис 191 м² в Подгорица, Черногория
Офис 191 м²
Подгорица, Черногория
Площадь 191 м²
$5,241
$5,241
