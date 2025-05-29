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Таунхаусы в Петроваце, Черногория

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6 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Петровац, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
ID BD-105/05 Продается таунхаус в Петроваце | 3 спальни | 100 м² Уютный, полностью лег…
$359,506
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Black Mount
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Таунхаус 4 комнаты в Петровац, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
ID-2198 Продается двухэтажный таунхаус в Петровце. Город: Петровац Площадь: 100 м² …
$330,305
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Peters Group Real Estate
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Таунхаус 5 комнат в Петровац, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Площади и структура таунхаусов: Каждый таунхаус имеет жилую площадь 195м², с размерами участ…
$519,800
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Таунхаус 4 комнаты в Петровац, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Таунхаус Петровац Предлагаем вашему вниманию современный и комфортабельный таунхаус, идеаль…
$326,313
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Таунхаус 5 комнат в Петровац, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
Площади и структура таунхаусов: Каждый таунхаус имеет жилую площадь 195м², с размерами участ…
$729,820
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GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Таунхаус в Петровац, Черногория
Таунхаус
Петровац, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$338,556
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
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