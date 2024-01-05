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Отели в Пераст, Черногория

коммерческая недвижимость
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5 объектов найдено
Отель 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Столив, Черногория
Отель 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Столив, Черногория
Число комнат 5
Площадь 350 м²
€2,65 млн
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Агентство
First Realty
Языки общения: English
Отель в Столив, Черногория
Отель
Столив, Черногория
Площадь 1 630 м²
Отель в Столиве ( Которский Залив, Черногория ) Построен в 2006 г. Отремонтирован и юсоверше…
€2,70 млн
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Отель 11 спален в Пераст, Черногория
Отель 11 спален
Пераст, Черногория
Количество спален 11
Площадь 1 000 м²
NUM 4361 Продается отель в небольшом барочном городке Пераст, который находится под защитой…
€4,00 млн
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Отель 26 спален в Столив, Черногория
Отель 26 спален
Столив, Черногория
Количество спален 26
Площадь 1 630 м²
Код объекта - 1.26.17.10316Отель в Столиве (Которский залив, Черногория) * Построен в 2006 г…
€2,70 млн
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Отель 28 спален с террасой в Столив, Черногория
Отель 28 спален с террасой
Столив, Черногория
Количество спален 28
Кол-во ванных комнат 28
Площадь 1 630 м²
Продается отель в Столиве , Боко-Которская Бухта. Площадь отеля 1630 м2 + 1000 м2 парковой з…
€4,10 млн
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