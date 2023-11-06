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Two-bedroom apartment on the 7th floor in the center of Budva

Будва, Черногория
от
€340,000
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О комплексе

2-комнатная квартира расположена на 7-м этаже красиво оформленного здания. С просторной площадью 89 м2 эта квартира может похвастаться захватывающим видом на город, горы и море с собственной террасы.

Комплекс расположен в центре города, в непосредственной близости от ряда удобств, включая супермаркеты, рестораны, кафе, бары и торговые центры. А тем, кто любит пляж, будет приятно узнать, что он находится всего в 100 метрах от объекта.

Завершенная внутренняя отделка и мебель включены в стоимость квартиры. А благодаря недвижимости всего в 350 метрах от пляжа Словенска в центральной части Будвы вы сможете насладиться панорамным видом на окрестности с более высоких этажей наших элегантных апартаментов.

Для тех, кто хочет исследовать, торговый центр TQ Plaza находится всего в нескольких шагах, а исторический Старый город Будва находится всего в 801 метре от нашего жилого комплекса. Каждая квартира оформлена в светлых тонах и кондиционером для вашего комфорта. Вы найдете полностью оборудованную кухню со столовой, а также ванную комнату с душевой кабиной, биде и феном. 

Не упустите возможность насладиться роскошной жизнью в самом сердце Будвы. Забронируйте ваше пребывание у нас сегодня!

Местонахождение новостройки
Будва, Черногория

Видеообзор многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment on the 7th floor in the center of Budva

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Two-bedroom apartment on the 7th floor in the center of Budva
Будва, Черногория
от
€340,000
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