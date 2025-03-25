  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Stan 160 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Жилой квартал Stan 160 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$2,275
;
9
ID: 30444
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se i izdaje prostran dupleks stan površine 160 m² na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Bulevar Josipa Broza, Stari Aerodrom.🔹 Struktura stana:Donji nivo (49 m² – uknjižen): prostran i svijetao dnevni boravak, moderna kuhinja sa trpezarijom, kupatilo i terasa. Prostor je odlično organizovan i funkcionalno uređen, idealan za svakodnevni porodični život.Gornji nivo: četiri komforne spavaće sobe, dva kupatila i dodatni toalet. Veliki prozori u spavaćim sobama pružaju obilje prirodne svjetlosti i stvaraju prijatnu i toplu atmosferu.🔹 Prednosti:Ukupna površina 160 m² (uknjižen na 49 m²)Zapadna orijentacija sa puno sunca i svjetlostiParking mjesto pod rampom, što garantuje sigurnost i praktičnostStan je idealan i za veću porodicu, ali i kao investicija zbog atraktivne lokacije i odličnog odnosa cijene i kvadrature💰 Cijena za prodaju: 1.940 €/m²💶 Cijena za izdavanje: 1.300 € mjesečnoStan predstavlja rijetku priliku na tržištu – spoj komfora, funkcionalnosti i lokacije.Mogućnost komprezacije za jednosoban stan u Podgorici.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Жилой комплекс A STAR BAY
Прчань, Черногория
от
$151,304
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$822
Жилой комплекс Таунхаусы с видом на море в новом ЖК на Луштице
Луштица, Черногория
от
$232,542
Жилой комплекс а Радановичи
Шишичи, Черногория
от
$106,146
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 160 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,275
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Херцег-Нови, Черногория
от
$2,09 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Захватывающий дуплексный пентхаус с панорамными адриатическими видами - Порто МонтенегроОбщая площадь: 179 м2 (110 м2 интерьер + 69 м2 террасы)Спальни: 2 (расширяемые до 4)Ванные комнаты: 2 2Цена за м2: €10,027/м2Опыт жизни на побережье в престижном Здание Thea в Boka Place, Порто Монтенегро…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
M 10, Черногория
от
$146,701
One bedroom apartment of 57.34 square meters on the second floor, is for sale in the new Verde Village settlement. It is oriented to the north and looks towards the entrance to the square. The apartment has its own garage space, as well as a storage room. Completion of the works is planned …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Подгорица, Черногория
от
$1,174
Izdaje se trosoban stan površine 90 m² preko puta Ekonomske škole, smješten na prvom spratu. Stan je lijepo namješten i odmah useljiv, a u cijenu zakupa uključena su i dva garažna mjesta. Lokacija je veoma praktična i dobro povezana. Mjesečna kirija iznosi 1.000 €
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации