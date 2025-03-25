Жилой квартал Stan 60 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Тиват, Черногория

Новый жилой комплекс с собственной инфраструктурой в центре Тивата, в 400 м от Porto-Montenegro. Это идеальное место для тех, кто хочет жить в городе Тиват с его инфраструктурой и культурной жизнью, при этом в спокойном и зеленом месте. В пешей доступности английская школа Knightsbridge и г…