  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 60 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Жилой квартал Stan 60 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$154,917
;
2
ID: 28432
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se dvosoban stan u izgradnji na Zabjelu.Stan je ukupne povrsine 60m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade.Nalazi se na trenutno najtrazenijoj lokaciji za kupovinu i prodaje se po povoljnoj cijeni.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
Процентная ставка
Процентная ставка
Сумма кредита
Сумма кредита
Срок
Срок
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж
