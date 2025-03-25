  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жилой квартал One-room apartments in Zabjelo

Жилой квартал One-room apartments in Zabjelo

, Черногория
от
$352
;
9
Оставить заявку
ID: 28768
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Two apartments for rent on the first floor, both area of 47 m2 , behind the Diagonala cafe in Zabjelo. The apartments are unfurnished, but there is a possibility to make a kitchen by agreement with potential tenants. They are suitable for living, as well as for offices.

Местонахождение на карте

, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$411
Жилой комплекс
Donja Lastva, Черногория
от
$159,841
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе
Муо, Черногория
от
$303,775
Многоквартирный жилой дом
Бар, Черногория
от
$122,293
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$352
Вы просматриваете
Жилой квартал One-room apartments in Zabjelo
, Черногория
от
$352
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Luxuriously furnished one bedroom apartment in City kvart
Жилой квартал Luxuriously furnished one bedroom apartment in City kvart
Жилой квартал Luxuriously furnished one bedroom apartment in City kvart
Жилой квартал Luxuriously furnished one bedroom apartment in City kvart
Жилой квартал Luxuriously furnished one bedroom apartment in City kvart
Показать все Жилой квартал Luxuriously furnished one bedroom apartment in City kvart
Жилой квартал Luxuriously furnished one bedroom apartment in City kvart
Krajova, Черногория
от
$156,090
Luxuriously equipped apartment for sale in Acton building in City kvart. The surface area of the apartment is 47 m2, it is located on the fourth floor, and is oriented towards the east. Technical devices in the apartment are Bosch and Samsung, electric blinds, underfloor heating in the bathr…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Показать все Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Бар, Черногория
от
$122,784
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Площадь 40–64 м²
2 объекта недвижимости 2
Удобства: Премиальный жилой комплекс. Широчайший выбор просторных и удобных апартаментов. Использование качественных и дорогих материалов при строительстве и отделке. Сплит-системы, бойлеры. Сантехника от премиальных производителей. Бассейн на территории комплекса. Ландшафтный дизайн. Высоко…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
40.0
123,229
Квартира 2 комнаты
64.0
197,167
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Izdaje se prazan dvosoban stan u strogom Centru grada!Stan je ukupne kvadrature 69m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade bez lifta!Idealan kao poslovni prostor!Izdaje se na duzi vremenski prostor uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации