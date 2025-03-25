  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  Жилой квартал Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Жилой квартал Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$352
;
7
ID: 28395
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se jednosoban stan na Starom Aerodromu!Stan je ukupje kvadrature 49m2 i nalazi se na trecem spratu zgrade koja posjeduje lift.Pogodan za kancelariju!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Дубовица Будва
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Дубовица Будва
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Дубовица Будва
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Дубовица Будва
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Дубовица Будва
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Дубовица Будва
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Дубовица Будва
Будва, Черногория
от
$100,475
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
Площадь 46–168 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый жилой комплекс в Дубовица Будва. Комплекс расположен в престижном районе Дубовица. Рядом – центр города, пляжи Словенска, Могрен, Бечичи и район Розино.   О комплексе: • Современный комплекс из 5 жилых зданий • В каждом доме — всего 34 квартиры • Продуманные планировки и отдел…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
46.0 – 168.0
172,981 – 634,201
Квартира 2 комнаты
93.0
349,267
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе
Показать все Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе
Муо, Черногория
от
$303,775
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе.   Ощутите уникальную гармонию природы и архитектуры в самом сердце одного из красивейших заливов мира. Этот жилой комплекс предлагает образ жизни, сочетающий современный комфорт, панорамные морские виды, стильную ср…
Апарт - отель 5 звезд на первой линии в Будве
Апарт - отель 5 звезд на первой линии в Будве
Апарт - отель 5 звезд на первой линии в Будве
Апарт - отель 5 звезд на первой линии в Будве
Апарт - отель 5 звезд на первой линии в Будве
Показать все Апарт - отель 5 звезд на первой линии в Будве
Апарт - отель 5 звезд на первой линии в Будве
Будва, Черногория
от
$821,787
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 11
Площадь 87–172 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый шикарный Отель 5 звезд расположен в Будве, Черногория в 10 метрах от моря. Визитной карточкой комплекса является эксклюзивное месторасположение первая линия, панорамные окна с видом на море, наличие собственной инфраструктуры. Всего в отеле имеется 88 гостиничных номеров и апартамен…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
87.0
1,14 млн
Квартира 3 комнаты
172.0
2,29 млн
