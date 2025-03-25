  1. Realting.com
  2. Черногория
  Коттедж House and plot for sale in the settlement of Ibričevina

Коттедж House and plot for sale in the settlement of Ibričevina

Ljube Nenadovica, Черногория
от
$176,042
;
9
ID: 28780
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

О комплексе

A house for sale in the quiet settlement of Ibričevina, in X Crnogorske brigade street, less than two kilometers from the city center. The house area is ​​110 m2, it has a garage and a basement. It is designed as two separate one bedroom apartments, i.e. it has two entrances. The plot area is ​​720 m2, on which it is allowed to build 500 m2 gross (P+2)

Местонахождение на карте

Ljube Nenadovica, Черногория
Коттедж House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Ljube Nenadovica, Черногория
от
$176,042
Коттедж House of 156m2 - Lepetani
Тиват, Черногория
от
$399,028
House 156m2 for sale in Lepetane, municipality of Tivat. ➡️House area: basically 78m2 (60 + 18m2 terrace), first floor + 1 + basement, (2 comfortable two-room apartments with separate entrances) with the possibility of expansion for another floor. ➡️The area of ​​the plot is 504 m2. ➡️Parkin…
Коттедж Kuća 137 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,408
Izdaje se prostrana kuća površine 137m² na placu ukupne povrsine 700m² u Donjim Kokotima. Kuća se nalazi u blizini teniskih terena i na samo 7 km od centra Podgorice, idealna za miran porodični život uz brzu povezanost sa gradom!Kuca ukupno posjeduje 4 spavace sobe!Izdaje se na duzi vremensk…
Тиват, Черногория
от
$145,776
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Площадь 120 м²
1 объект недвижимости 1
?Тиват  Апартаменты находятся в тихом месте, в сосновом лесу. В последовательном режиме находятся магазины, рестораны, чистые пляжи и престижный район Порто Монтенегро.  В апартаментах горит дневной свет благодаря удачному расположению дома и использованию панорамных окон. Из каж…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
120.0
284,014
