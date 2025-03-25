  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Радовичи
  4. Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Lustica, Tivat

Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Lustica, Tivat

Радовичи, Черногория
от
$394,333
;
5
Оставить заявку
ID: 28223
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Деревня
    Радовичи

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Prodaje se garsonjera površine 45 m² sa balkonom, smještena u naselju Centrale, svega 5 minuta vožnje do mora. Stan se nalazi na prvom spratu i posjeduje parking mjesto, kao i malu ostavu od 2,5 m². Kao vlasnik, imate pravo na korišćenje glavne plaže na Luštici i posebne popuste u svim restoranima i barovima na kompleksu. U sezoni se stan može izdavati po prosječnoj cijeni od 250–300 € po noći, što ga čini odličnom investicionom prilikom. Cijena: 336.000 €.

Местонахождение на карте

Радовичи, Черногория
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом
Бар, Черногория
от
$182,422
Жилой квартал Stan 57 m² na Prodaju – Podgorica
M 10, Черногория
от
$146,701
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$117,361
Жилой квартал Two bedroom apartment of 60m2 - Bar
Бар, Черногория
от
$211,250
Жилой квартал Stan 44 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Lustica, Tivat
Радовичи, Черногория
от
$394,333
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Будва, Черногория
от
$89,990
Год сдачи 2027
Количество этажей 9
В Будве, в районе Дубовица Люкс, стартовал новый жилой проект, который объединяет высокий уровень комфорта и отличное расположение — всего в шаговой доступности находятся университет и современный торговый центр Mega Mall. Комплекс рассчитан на 38 квартир различных типов: от уютных студий…
Агентство
MD Realty
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$211,250
Prodaje se renoviran trosoban stan u starogradnji, povrsine 90 m2, na drugom spratu stambene zgrade - Zabjelo. Stan se sastoji od tri spavace sobe, jednog kupatila i jednog toaleta, dnevne sobe, trpezarije i kuhinje.  Stan ima jednu terasu. Orijentacija istok-zapad. Parking je obezbijedjen i…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс в Доброте
Показать все Жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс в Доброте
Доброта, Черногория
от
$297,487
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Жизнь, о которой вы мечтали Представляем вам эксклюзивный жилой комплекс, воплощение элегантности и изысканного комфорта в самом сердце Боки-Которской — жемчужины Адриатики. Здесь, всего в 150 метрах от берега, сливаются вдохновляющие виды, морской бриз и архитектура, пропитанная традицие…
Агентство
MD Realty
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации