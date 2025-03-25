Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Lustica, Tivat

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Prodaje se garsonjera površine 45 m² sa balkonom, smještena u naselju Centrale, svega 5 minuta vožnje do mora. Stan se nalazi na prvom spratu i posjeduje parking mjesto, kao i malu ostavu od 2,5 m². Kao vlasnik, imate pravo na korišćenje glavne plaže na Luštici i posebne popuste u svim restoranima i barovima na kompleksu. U sezoni se stan može izdavati po prosječnoj cijeni od 250–300 € po noći, što ga čini odličnom investicionom prilikom. Cijena: 336.000 €.
Местонахождение на карте
Радовичи, Черногория
Еда и напитки
Досуг
