Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

Подгорица, Черногория
$411
ID: 28504
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se potpuno renovirana garsonjera na prizemlju kuce u Momisicima.Garsonjera je moderno opremljena i ima zaseban ulaz!Kuca je podijeljena po PD jedinicama i svaka se izdaje zasebno!U cijenu ukljucen EON premium paket sa internetom i televizijom i troskovi Vode.Struja se dodatno placa mjesecno!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Жилой квартал Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Izdaje se jednosoban stan površine 43 m² na Tuškom putu, opremljen i prilagođen za kancelarijski prostor. Nalazi se na trećem spratu zgrade koja posjeduje dva lifta, južno je orijentisan i veoma svijetao. Oko zgrade se nalazi veliki javni parking. Stan je dostupan od 1. oktobra. Mjesečna kir…
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Izdaje se namjesten jednosoban stan u City Kvartu.Stan je ukupne kvadrature 51m i nalazi se na 3. Spratu .Mogucnost zakupa parkinga za dodatnih 50€ mjesecno.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Жилой квартал Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Доброта, Черногория
от
$880,208
Prodaje se nevjerovatan i jedinstven Penthouse u Kotoru sa panoramskim trajnim pogledom na more! Jedan od dva jedinstvena Penthausa sa svojim privatnim bazenom na krovu i jos mnogo pojedinosti koje daje ova projekat! Stan ukupne kvadrature 74m2 prodaje se potpuno namjesten kao na slikama! Po…
