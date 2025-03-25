Жилой квартал Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica

  1. Realting.com
Подгорица, Черногория
$422,500
ID: 28625
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se luksuzno opremljen trosoban stan, povrsine 120m2, u Toloskoj sumi. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, tri kupatila i terasa. Stan se nalazi na prvom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, na samo par stotina metara od trznog centra "Big fashion". Ovo je jedinstvena prilika za kupovinu trosobnog stana na ovoj lokaciji.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

