  4. Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

от
$165,244
ID: 28458
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se moderan dvosoban stan površine 64,40m², smješten na atraktivnoj lokaciji Starog aerodroma u Podgorici. Stan se nalazi u stambenoj zgradi u izgradnji, sa planiranim završetkom radova do kraja 2025. godine. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa trpezarijom, odvojena kuhinja, dvije spavaće sobe, kupatilo, toalet i terasa. Stan je opremljen multisplit sistemom grijanja i hlađenja i idealan je za savremeno i udobno porodično stanovanje. Cijena iznosi 2.200 € po m², što ukupno iznosi 140.800 €. Zgrada posjeduje lift, a u blizini se nalaze svi važni sadržaji: škole, vrtići, prodavnice, kafići i javni prevoz.Postoji mogućnost kupovine garažnog mjesta po cijeni od 15.000 eura. Za dodatne informacije i zakazivanje obilaska, slobodno nas kontaktirajte.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$140,833
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$189,773
Жилой квартал Stan 62 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$134,848
Жилой квартал Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$998
Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$763
Другие комплексы
Жилой комплекс Tivat Park
Жилой комплекс Tivat Park
Жилой комплекс Tivat Park
Жилой комплекс Tivat Park
Жилой комплекс Tivat Park
Жилой комплекс Tivat Park
Тиват, Черногория
от
$117,796
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Площадь 41–124 м²
4 объекта недвижимости 4
Новый жилой комплекс с собственной инфраструктурой в центре Тивата, в 400 м от Porto-Montenegro. Это идеальное место для тех, кто хочет жить в городе Тиват с его инфраструктурой и культурной жизнью, при этом в спокойном и зеленом месте. В пешей доступности английская школа Knightsbridge и г…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.0 – 88.0
238,595 – 440,398
Квартира 2 комнаты
79.0 – 124.0
386,881 – 682,338
VALUE.ONE
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Izdaje se jednosoban stan u Zagoricu.Stan je ukupne kvadrature 54m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Izdaje se jednosoban stan – Preko Morače (kod Alpe Bara)   📐 Površina: 45 m² 📍 Lokacija: Preko Morače, u blizini Alpe Bara 🏢 Sprat: 5. sprat stambene zgrade (zgrada posjeduje lift) 🚗 Parking: privatno mjesto uključeno u cijenu 💶 Cijena: 450 €   Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u mirnom i…
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации