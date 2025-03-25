Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Izdaje se poslovni prostor površine 60m², smješten u prizemlju stambene zgrade, na odličnoj lokaciji u neposrednoj blizini Sportskog centra Morača.🔹 Površina: 60m²🔹 Prizemlje zgrade – lako dostupan🔹 Ulaz sa tri strane – omogućava fleksibilan raspored i više pristupnih tačaka🔹 Video nadzor – objekat je pokriven sigurnosnim kamerama🔹 Pogodno za razne djelatnosti – kancelarije, ordinacije, salone, butike, predstavništva i drugo📍 Lokacija je veoma frekventna i idealna za razvijanje poslovanja, sa odličnom vidljivošću i pristupom.💶 Cijena zakupa: 1.000€ mjesečno
Местонахождение на карте
Подгорица, Черногория
