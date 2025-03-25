  1. Realting.com
  4. Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 125 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 125 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$2,817
;
Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 125 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
1
ID: 28479
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se poslovni prostor ukupne površine 125m² + 60m² terase, smješten na odličnoj lokaciji uz bulevar. Prostor je pogodan za različite djelatnosti, zahvaljujući atraktivnoj poziciji i dobroj vidljivosti. Cijena zakupa: 2.400€ mjesečno.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Похожие комплексы
Коммерция Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$352
Коммерция Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$639,618
Коммерция Poslovni prostor 2000 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$23,472
Коммерция Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,113
Коммерция Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Черногория
от
$144,354
Другие комплексы
Подгорица, Черногория
от
$2,582
Izdaje se poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici! Okružen buticima, kancelarijama i poslovnim sadržajima, predstavlja idealno mjesto za vaš biznis.🔹 Prostor se prostire na 3 nivoa i kompletno je opremljen modernim kancelarijskim namještajem.🔹 Raspored: više odvojeni…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Подгорица, Черногория
от
$352
Izdaje se poslovni prostor površine 25 m² na Zabjelu, po cijeni od 300 € mjesečno. Prostor se nalazi na odličnoj i lako dostupnoj lokaciji, pogodan za razne namjene – kancelariju, manju prodavnicu, frizerski ili kozmetički salon i slično
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Спуж, Черногория
от
$1,11 млн
Na prodaju plac površine 5.500 m² sa dva kvalitetna magacina od po 750 m², smješten odmah uz magistralni put u Danilovgradu, na izuzetnoj lokaciji pogodnoj za razne djelatnosti. Sa zadnje strane placa prolazi željeznička pruga, što omogućava dodatnu logističku povezanost i značajne transport…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Realting.com
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
