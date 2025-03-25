  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 120 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Жилой квартал Stan 120 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$1,643
;
9
ID: 28510
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

English English
Izdaje se luksuzan neuseljavan dvosoban stan u strogom Centru grada!Stan je ukupne kvadrature 120m2 i posjeduje prostranu dnevnu sobu, odvojenu kuhinu, dvije spavace sobe od kojih jednu master sobu, kupatilo i prostranu terasu!Moguca doplata za parking kod kasarne!Stan se izdaje iskljucivo na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$130,271
Жилой квартал Stan 151 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$338,000
Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$150,222
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Бечичи, Черногория
от
$316,875
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Будва, Черногория
от
$247,867
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 120 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,643
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$880
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 68m2, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spvace sobe, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na jednoj…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$165,244
Prodaje se moderan dvosoban stan površine 64,40m², smješten na atraktivnoj lokaciji Starog aerodroma u Podgorici. Stan se nalazi u stambenoj zgradi u izgradnji, sa planiranim završetkom radova do kraja 2025. godine. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa trpezarijom, odvojena kuhinja, d…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$140,833
Na prodaju poslednji stan direktno od investitora! Stan se nalazi na cetvrtom spratu novoizgradjene zgrade na Zabjelu! Uz stan dolazi jedno natkriveno parking mjesto pod rampom! Moguca kupovina preko stambenog kredita!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
