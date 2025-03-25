Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 51m2, Preko Morace.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se na drugom spratu stambene zgrade, koja ne posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Stan se nalazi na izuzetnoj lokaciji, u jednom od najtraženijih dijelova Podgorice – Preko Morače. Idealno za porodice, jer se vrtić nalazi odmah pored zgrade – doslovno na nekoliko koraka od ulaznih vrata. U neposrednoj blizini su i škole, marketi, parkovi, banka i sve što je potrebno za udoban gradski život.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!
Местонахождение на карте
Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно