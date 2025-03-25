  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$587
;
8
Оставить заявку
ID: 28242
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 51m2, Preko Morace.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se na drugom spratu stambene zgrade, koja ne posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Stan se nalazi na izuzetnoj lokaciji, u jednom od najtraženijih dijelova Podgorice – Preko Morače. Idealno za porodice, jer se vrtić nalazi odmah pored zgrade – doslovno na nekoliko koraka od ulaznih vrata. U neposrednoj blizini su i škole, marketi, parkovi, banka i sve što je potrebno za udoban gradski život.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$352
Жилой комплекс Новый современный ЖК премиум-класса на полуострове Луштица
Крашичи, Черногория
от
$577,514
Жилой квартал Stan 94 m² na Prodaju – Pejton, Podgorica
Pejton, Черногория
от
$1,174
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Тиват, Черногория
от
$158,322
Жилой комплекс Новый комплекс на 1 линии в Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$261,872
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$352
Izdaje se nenamjesten jednosoban stan na Starom Aerodromu!Nalazi se na 6. spratu u kvalitetno izgradjenoj zgradi Zetagradnje koja posjeduje 2 lifta.Ulaz se redovno održava.Veliki javni parking sa slobodnim parking mjestima
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Показать все Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Жилой комплекс Riviera — премиальный жилой комплекс в Будве на 1 линии
Будва, Черногория
от
$510,825
Количество этажей 15
Жилой комплекс Riviera и пятизвёздочный отель — роскошная жизнь на берегу Адриатического моря. Riviera — это воплощение премиального стиля жизни в самом сердце Будванской Ривьеры. Уникальное расположение прямо на берегу моря, современная архитектура от «İki Design Group» и продуманные до…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$187,778
Na prodaju trosoban stan 86m2, na Zabjelu, u blizini tornja. Stan je djelimicno renoviran, nalazi se na drugom spratu. Struktura stana: hodnik, dnevna soba, predsoblje, 3 spavace sobe, kuhinja, trpezarija, kupatilo, toalet, 2 terase. U sklopu stambenog prostora postoji i pravo koristenja pod…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации