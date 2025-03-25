  1. Realting.com
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$193,646
;
9
ID: 28219
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se jednosoban stan površine 45 m² u zgradi Nivel na Zabjelu, sa dodatnim garažnim mjestom od 13 m². Stan se nalazi na prvom spratu, moderno je uređen i kompletno opremljen. Zgrada posjeduje lift i nalazi se na odličnoj lokaciji sa svim potrebnim sadržajima u blizini. Cijena: 165.000 €.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$193,646
