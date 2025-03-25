  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$152,569
;
7
Оставить заявку
ID: 28308
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Prodaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 41m2, smjesten na petom (poslednji) spratu stambene zgrade, Preko Morace.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Stan se nalazi u mirnom dijelu kvarta, u neposrednoj blizini vrtića, škole, supermarketa, parka i svih važnijih sadržaja.U okolini zgrade je dostupan veliki javni parking.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Муо, Черногория
от
$164,714
Жилой квартал Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$763
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Жилой квартал Luxuriously furnished one bedroom apartment in City kvart
Krajova, Черногория
от
$156,090
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$152,569
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Trosoban stan, 95m2, Zabjelo
Жилой квартал Trosoban stan, 95m2, Zabjelo
Жилой квартал Trosoban stan, 95m2, Zabjelo
Жилой квартал Trosoban stan, 95m2, Zabjelo
Жилой квартал Trosoban stan, 95m2, Zabjelo
Показать все Жилой квартал Trosoban stan, 95m2, Zabjelo
Жилой квартал Trosoban stan, 95m2, Zabjelo
Подгорица, Черногория
от
$205,382
Na prodaju trosoban stan 95m², Zabjelo, Podgorica. 🏢 Nalazi se na visokom prizemlju. ✅ Struktura stana: Ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavaće sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. 🚗 U cijenu je uračunato parking mjesto iza rampe. 📅 Rok završetka radova se očekuje u…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$763
Izdaje se jednosoban stan, povrsine 42m2 u kompleksu Central Point. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnik za svakodnevni zivot, u blizini trznog centra "Big fashi…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Жилой квартал Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Жилой квартал Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Жилой квартал Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Жилой квартал Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Жилой квартал Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Подгорица, Черногория
от
$157,264
🏡 Na prodaju – Nov jednosoban stan, Ulica 4. jula   Prodaje se nov, neuseljavan jednosoban stan površine 45 m².   📍 Lokacija: Ulica 4. jula 🏢 Dostupne jedinice: 1. i 3. sprat 🚗 U cijenu uključeno garažno mjesto 💶 Cijena: 134.000 € ✅ Kupac je oslobođen plaćanja poreza na promet nekretnina   S…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации