  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Будва
  4. Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva

Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva

Будва, Черногория
от
$211,250
;
9
Оставить заявку
ID: 28516
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Будва

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Prodaje se savremeno dizajniran i potpuno namješten jednosoban stan, površine 44m², smješten u naselju Gospoština, Budva. Struktura: prostrani dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i južno orijentisana terasa sa pogledom na more. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, na samo 300m od mora, i posjeduje dva otvorena parking mjesta.

Местонахождение на карте

Будва, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje
Подгорица, Черногория
от
$822
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$126,750
Жилой комплекс Омния Хилс
Rijeka Rezevici, Черногория
от
$232,775
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$107,972
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Будва, Черногория
от
$211,250
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,350
Na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u poslovnoj zoni pored Capital Plaze, izdaje se moderno uređen poslovni prostor površine 80 m².🔹 Lokacija: Zgrada Linea, poslovno srce grada🔹 Površina: 80 m²🔹 Cijena zakupa: 1.150 € mjesečno🔹 Garaža: obezbijeđeno parking mjesto🔹 Namjena: id…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$205,382
✨ Prodaje se prelijep dvosoban stan u Pobrežju ✨📏 Površina: 59 m² + galerija 10 m² (galerija nije uračunata u kvadraturu)🏢 Sprat: VII🏞 Pogled: Otvoren i miran, pruža osjećaj privatnosti i svjetlosti🏠 Struktura: Funkcionalan raspored prostorija, idealan za porodičan život ili kao investicija …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Izdaje se namjesten jednosoban stan ukupne kvadrature 49m2!Stan se nalazi na prvom sprstu zgrade u naselju Blok 9!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации