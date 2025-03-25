Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
📍 Poslovni prostor na prodaju – centar grada
Prodaje se atraktivan poslovni prostor površine 23 m² (prizemlje) + 18 m² (suteren), ukupno 41 m².
✅ Dvoetažni prostor
✅ Klimatizovan
✅ Električna rolo zaštita
✅ Opremljen WC-om i kuhinjom
Posebna pogodnost:
Prostor je već izdat pouzdanom zakupcu do 2030. godine, sa mjesečnom zakupninom od 700 €. Kupac preuzima ugovor o zakupu i ostvaruje sigurnu mjesečnu rentu.
💰 Cijena: 176.000 € (uz preuzimanje kirije do 2030. godine)
📍 Adresa: Bratstva i Jedinstva 46
Местонахождение на карте
Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
