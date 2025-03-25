  1. Realting.com
Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$639,618
;
5
ID: 28183
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se poslovni prostor površine 170 m², smješten na drugom spratu stambene zgrade u samom centru grada (zgrada ne posjeduje lift).Struktura:devet funkcionalnih prostorijakuhinjadva toaletaProstor je trenutno izdat po mjesečnoj zakupnini od 2.500 €, a postojeći Ugovor o Zakupu, uz prethodni dogovor, može se prenijeti na novog vlasnika, što ovu nekretninu čini i odličnom investicionom prilikom.Ispred zgrade obezbijeđen je javni parking, što dodatno doprinosi praktičnosti lokacije.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

