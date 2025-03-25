  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$704
;
4
Оставить заявку
ID: 28422
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se poslovni prostor Preko Morace!Poslovni je trenutni opremljen kao kafic ali moguce je izdavanje za sve namjene osim restorana!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коммерция Poslovni prostor 100 m² na Prodaju – Stari Grad, Herceg Novi
Херцег-Нови, Черногория
от
$387,292
Коммерция Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Подгорица, Черногория
от
$4,460
Коммерция Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$822
Коммерция Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$352,083
Коммерция Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$639,618
Вы просматриваете
Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Коммерция Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$206,556
📍 Poslovni prostor na prodaju – centar grada   Prodaje se atraktivan poslovni prostor površine 23 m² (prizemlje) + 18 m² (suteren), ukupno 41 m².   ✅ Dvoetažni prostor ✅ Klimatizovan ✅ Električna rolo zaštita ✅ Opremljen WC-om i kuhinjom   Posebna pogodnost: Prostor je već izdat pouzdanom za…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$352
Izdaje se poslovni prostor površine 25 m² na Zabjelu, po cijeni od 300 € mjesečno. Prostor se nalazi na odličnoj i lako dostupnoj lokaciji, pogodan za razne namjene – kancelariju, manju prodavnicu, frizerski ili kozmetički salon i slično
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$639,618
Prodaje se poslovni prostor površine 170 m², smješten na drugom spratu stambene zgrade u samom centru grada (zgrada ne posjeduje lift).Struktura:devet funkcionalnih prostorijakuhinjadva toaletaProstor je trenutno izdat po mjesečnoj zakupnini od 2.500 €, a postojeći Ugovor o Zakupu, uz pretho…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации