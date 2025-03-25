  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 75 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica

Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 75 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$411
;
3
Оставить заявку
ID: 28194
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se magacinski prostor površine 75 m² u Donjoj Gorici. Prostor je opremljen policama, ima svoje parking mjesto i obezbijeđen je video nadzorom i alarmnim sistemom. Mjesečna kirija iznosi 350 €.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коммерция Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,174
Коммерция Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,582
Коммерция Poslovni prostor 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Коммерция Poslovni prostor 125 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,817
Коммерция Poslovni prostor 56 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$131,444
Вы просматриваете
Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 75 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$411
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Коммерция Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,347
Izdaje se poslovni prostor sa invetarom za kafic!Prostor je ukupne kvadrature 95m2 i nalazi se na jednoj od najtrazenijih lokacija u Podgorici
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Poslovni prostor 183 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 183 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 183 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 183 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 183 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,760
Izdaje se poslovni prostor površine 183 m² u City kvartu, potpuno opremljen i spreman za korišćenje. Prostor je pogodan za kancelarije ili slične djelatnosti, a ispred zgrade se nalazi javni parking. Nalazi se na atraktivnoj lokaciji sa odličnom povezanošću i svim sadržajima u blizini. Mjese…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,174
Izdaje se poslovni prostor površine 60m², smješten u prizemlju stambene zgrade, na odličnoj lokaciji u neposrednoj blizini Sportskog centra Morača.🔹 Površina: 60m²🔹 Prizemlje zgrade – lako dostupan🔹 Ulaz sa tri strane – omogućava fleksibilan raspored i više pristupnih tačaka🔹 Video nadzor – …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации