Жилой квартал Stan 115 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Na prodaju luksuzan trosoban stan – Preko Morače, preko puta Hrama, 3. sprat – 115 m² Prodaje se trosoban stan površine 115 m² u novoj luksuznoj zgradi na vrhunskoj lokaciji – naselje Preko Morače, preko puta Hrama. Stan se nalazi na 3. spratu i opremljen je najmodernijim sistemima, idealan za one koji traže spoj kvaliteta, komfora i prestiža. Karakteristike stana: Površina: 115 m² Sprat: 3. sprat Luksuzna zgrada i stan Smart home sistem Split sistem grijanja i hlađenja Podno grijanje Tri kupatila Ostava Odličan raspored – funkcionalno organizovan prostor Dodatne pogodnosti: Mogućnost kupovine garažnog mjesta Prestižna i mirna lokacija sa svim sadržajima u blizini Nova zgrada vrhunskog kvaliteta Cijena: 3.500 € po m² Ukupno: 402.500 €