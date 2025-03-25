  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Stan 115 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$472,378
;
9
ID: 28388
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Na prodaju luksuzan trosoban stan – Preko Morače, preko puta Hrama, 3. sprat – 115 m²   Prodaje se trosoban stan površine 115 m² u novoj luksuznoj zgradi na vrhunskoj lokaciji – naselje Preko Morače, preko puta Hrama. Stan se nalazi na 3. spratu i opremljen je najmodernijim sistemima, idealan za one koji traže spoj kvaliteta, komfora i prestiža.   Karakteristike stana:   Površina: 115 m² Sprat: 3. sprat Luksuzna zgrada i stan Smart home sistem Split sistem grijanja i hlađenja Podno grijanje Tri kupatila Ostava Odličan raspored – funkcionalno organizovan prostor     Dodatne pogodnosti:   Mogućnost kupovine garažnog mjesta Prestižna i mirna lokacija sa svim sadržajima u blizini Nova zgrada vrhunskog kvaliteta     Cijena: 3.500 € po m² Ukupno: 402.500 €

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
Процентная ставка
Процентная ставка
Сумма кредита
Сумма кредита
Срок
Срок
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж
