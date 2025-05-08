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Виллы в Мойковаце, Черногория

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1 объект найдено
Вилла 11 комнат в Мойковац, Черногория
Вилла 11 комнат
Мойковац, Черногория
Число комнат 11
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 150 м²
Размер: 1150м2Земельный участок: 1000м2Спальни: 6Ванные комнаты: 5.Вилла имеет четыре уровня…
$3,12 млн
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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