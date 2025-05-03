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Особняки с видом на горы в Черногории

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3 объекта найдено
Особняк 6 комнат в Прчань, Черногория
Особняк 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Предлагаем на продажу двухэтажный красивый и уютный дом расположен в приморском поселке Прча…
$1,13 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Особняк 9 комнат в Morinj, Черногория
Особняк 9 комнат
Morinj, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Старинное загородное поместье на огромном участке земли в поселке Моринь, Которский залив. В…
$1,10 млн
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Особняк 15 комнат в Доброта, Черногория
Особняк 15 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 15
Площадь 450 м²
Представляем изысканную каменную виллу, расположенную на берегу залива в живописном районе к…
$3,43 млн
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Параметры недвижимости в Черногории

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